Barbaro zyskała rozgłos dzięki występowi w "Top Gun: Maverick". Za rolę piosenkarki Joan Beaz w "Kompletnie nieznanym" Jamesa Mangolda otrzymała nominację do Oscara. Potwierdzono także, że zwycięzca złotej statuetki za zdjęcia do "La La Land", Linus Sandgren, będzie operatorem produkcji.

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Seth Rogen zagra Reubena Tishkoffa. Postać tę wykreował wcześniej Elliott Gould. Jak podał portal "World of Reel", osoba bliska produkcji zaprzeczyła doniesieniom o angażu Rogena.

Co wiemy o prequelu "Ocean's Eleven"?

Scenariusz filmu napisała Carrie Solomon, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja będzie rozgrywała się w Europie w latach 60. XX wieku. W rolach głównych wystąpią Margot Robbie i Bradley Cooper. Należące do aktorki LuckyChap Entertainment będzie współproducentem obrazu. Cooper będzie pełnił także funkcję reżysera.

Według niepotwierdzonych informacji film będzie nosił tytuł "Oceans". Robbie i Cooper wcielą się w rodziców Danny'ego i Debbie, którzy przeprowadzą wielki skok podczas zaliczającego się do mistrzostw świata Formuły 1 Grand Prix Monako. Produkcja ma być utrzymana w klimacie "Złodzieja w hotelu" Alfreda Hitchcocka.

Potwierdzono, że w antagonistę filmu wcieli się Wagner Moura.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". O czym opowiadał kinowy hit?

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha z 2001 roku był remakiem filmu pod tym samym tytułem z Frankiem Sinatrą z 1960 roku. Opowiadał o grupie złodziei pod wodzą charyzmatycznego Danny'ego Oceana (George Clooney), która jednej nocy chce obrobić trzy kasyna w Las Vegas. W produkcji wystąpili także Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Elliott Gould, Casey Affleck i Scott Caan.

Film okazał się ogromnym sukcesem. Przy budżecie 85 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 450 milionów. Doczekał się dwóch sequeli z 2004 i 2007 roku oraz spin-offa "Ocean's 8" z 2018 roku, który skupiał się na granej przez Sandrę Bullock Debbie Ocean, siostrze Danny'ego.



