Żagle z Gdańska trafiły prosto do świata Christophera Nolana

Christopher Nolan słynie z tego, że tam, gdzie tylko może, stawia na rzeczywiste dekoracje, pojazdy i plenery zamiast zastępować wszystko komputerowymi efektami. W "Odysei" podobnie potraktował sceny rozgrywające się na morzu.

Jedną z najważniejszych jednostek wykorzystanych podczas zdjęć był 35-metrowy "Draken Harald Hårfagre", współczesna rekonstrukcja dużego wikińskiego okrętu.

To właśnie dla niego oraz innych jednostek wykorzystanych w filmie w Gdańsku przygotowano łącznie 15 żagli. Miały od 12 do 250 metrów kwadratowych powierzchni.

Dla floty Agamemnona powstały czarne, a dla Odyseusza czerwone. Część wykonano w obu wersjach, by ekipa mogła wykorzystywać te same jednostki w różnych scenach.

Największy ważył ponad 300 kilogramów

Najbardziej imponujące są jednak liczby.

Największy żagiel, po dodaniu lin, okuć i pozostałych elementów, ważył ponad 300 kilogramów. To właśnie pod nim na ekranie płynął Odyseusz grany przez Matta Damona.

Przygotowanie takiego elementu zazwyczaj zajmuje około ośmiu tygodni. Filmowcy nie mieli jednak tyle czasu. Gdańscy rzemieślnicy wykonali największy żagiel w niespełna pięć tygodni.

W najbardziej intensywnym momencie projekt zajmował około 70 proc. możliwości pracowni, a przy zamówieniu pracowało około 15 osób.

Matt Damon w filmie "Odyseja" Album Online East News

Wszystko musiało wyglądać jak sprzed wieków

Żagle wykonywano z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Ręcznie przygotowywano między innymi część wykończeń, pierścienie czy mocowania lin. Jednocześnie elementy używane podczas prawdziwej żeglugi musiały być wystarczająco mocne, by wytrzymać warunki na morzu.

Nie każdy żagiel miał takie samo zadanie. Część rzeczywiście pracowała na jednostkach, inne służyły przede wszystkim jako filmowa dekoracja.

Dla Nolana liczył się jednak efekt przed kamerą. Materiały miały wyglądać wiarygodnie nawet w dużym formacie IMAX, w którym nakręcono cały film.

Przez długi czas nie mogli zdradzić swojego udziału

Gdańskich wykonawców obowiązywała klauzula poufności. Dopiero po czasie mogli oficjalnie potwierdzić, że to właśnie w Polsce powstały żagle wykorzystane przy superprodukcji Nolana.

Dziś ta informacja brzmi jeszcze ciekawiej niż przed premierą. "Odyseja" zdążyła już przekroczyć 1,6 mld dolarów wpływów na świecie i stać się najbardziej dochodowym filmem w historii studia, które ją wyprodukowało.



