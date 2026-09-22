Nolan otworzył jej drzwi. Hollywood zatrzasnęło je przez wiek

Samantha Morton dostała rolę, o której marzyła

Telefon w sprawie "Odysei" był dla Morton wyjątkowym momentem. Aktorka wspominała w podcaście "Happy Sad Confused", że wzruszyła się, gdy dowiedziała się, że Christopher Nolan chce się z nią spotkać.

Ostatecznie wcieliła się w Kirke i znalazła w jednej obsadzie m.in. z Mattem Damonem, Anne Hathaway czy Zendayą. Sama możliwość pracy z Nolanem miała dla niej ogromne znaczenie.

Tym bardziej zaskakuje to, co wydarzyło się później.

Po "Odysei" nie dostała kolejnej roli

Morton otwarcie przyznała, że od zakończenia pracy przy filmie przez rok nie pojawiła się na kolejnym planie.

"Nie pracowałam przez rok od czasu nakręcenia 'Odysei'. Mam naprawdę dobrych agentów i menedżera, ale ostatecznie mam 49 lat" - mówiła w rozmowie z Joshem Horowitzem.

Nie próbowała przy tym przedstawiać sytuacji wyłącznie jako niesprawiedliwości. Zaznaczyła, że wierzy we własne umiejętności, ale doskonale zdaje sobie sprawę z ogromnej konkurencji.

"Uważam, że jestem dobrą aktorką, ale są też inni dobrzy aktorzy" - przyznała.

Sukces u Nolana nie wystarczył. Morton wskazuje na swój wiek

Właśnie w tym miejscu historia Morton robi się szczególnie przewrotna. Aktorka znalazła się w jednej z największych produkcji roku, a jej występ został zauważony. Mimo tego zawodowa codzienność po zejściu z planu okazała się znacznie mniej efektowna.

Morton nie ukrywa, że wiek może mieć wpływ na liczbę propozycji. Nie zamierza jednak rezygnować. Praca z Nolanem dała jej, jak sama mówiła, "nadzieję i wiarę", że konsekwentne tworzenie dobrych ról wciąż może otwierać kolejne drzwi.

Dla niej "Odyseja" nie była więc tylko następnym dużym tytułem w filmografii. Stała się również przypomnieniem, jak nieprzewidywalna potrafi być aktorska kariera. Jednego dnia można pracować na planie jednego z największych widowisk Hollywood, a później miesiącami czekać na następny telefon.



