"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Mia Goth, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton.

Mimo że za reżyserię odpowiada sam Christopher Nolan, to seans będzie trwał nadzwyczaj krótko.

"Odyseja" krótsza niż "Oppenheimer"

Christopher Nolan zapowiedział wcześniej, że "Odyseja" będzie pierwszym filmem w historii nakręconym wyłącznie kamerami IMAX. Reżyser nigdy nie ukrywał, że jest fanem tego formatu i zamierza wycisnąć z niego ostatnie soki. Dwadzieścia procent przychodów "Oppenheimera", jego poprzedniego filmu, pochodziło z kin IMAX.

Na szczęście (lub nie) fani twórczości Nolana tym razem spędzą w kinie dużo mniej czasu.

"Wiemy, że to mniej niż trzy godziny. Mogę powiedzieć, że film jest krótszy niż 'Oppenheimer'. To wciąż epopeja, epicki film, jak wymaga tego temat, ale krótszy".

Nolan powiedział agencji AP, że odczuwa "ogromną presję", by stworzyć film wysokiej jakości, adaptując historię Odyseusza uważaną za jeden z najstarszych utworów literackich na świecie.

"Każdy, kto podejmuje się realizacji 'Odysei', mierzy się z nadziejami i marzeniami ludzi na całym świecie o epickich filmach, a to wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Z przyjemnością usłyszycie, jak trudne to było dla nas, bo przecież takie miało być. Taka jest natura tej historii" - opowiadał z dumą.

Premiera "Odysei" jest planowana na 17 lipca 2026 roku.