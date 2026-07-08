"Odyseja": Christopher Nolan chwali Samanthę Morton

Christopher Nolan słynie z częstej współpracy z tymi samymi aktorami i przy każdym projekcie przykłada ogromną wagę do wyboru obsady. W przypadku "Odysei" postawił zarówno na twarze dobrze znane z jego poprzednich filmów (Anne Hathaway, Roberta Pattinsona czy Elliota Page'a), jak i artystów, z którymi nigdy wcześniej nie spotkał się na planie.

W drugoplanowej roli w "Odysei" pojawi się choćby zdobywczyni Złotego Globu Samantha Morton. Aktorka znana z "Tales of the Walking Dead" i "The Serpent Queen" wcieliła się w postać hipnotyzującej bogini Kirke, która w greckiej mitologii uwięziła Odyseusza, uniemożliwiając mu powrót do domu.

W obszernym wywiadzie dla Los Angeles Times Christopher Nolan docenił warsztat aktorski Morton i stwierdził, że podczas prac nad "Odyseją" nadawała ona filmowi jedyną w swoim rodzaju dynamikę. Ocenił, że to właśnie sceny z jej udziałem przyprawiały ekipę filmową o gęsią skórkę.

- Zawsze podziwiałem pracę Samanthy. Wnosi tak głębokie przemyślenia do swojej roli, w jej grze aktorskiej nie ma żadnych ograniczeń - mówił reżyser. Ze względu na genialny występ aktorki, zgodził się dostosować harmonogram prac nad filmem do jej dostępności.

"Odyseja": Samantha Morton jest tak dobra, jak Heath Ledger?

Nolan przywołał w pamięci moment, w którym cała ekipa nagrodziła jej występ gromkimi brawami. Rolę Samanthy Morton porównał jakością do występu Heatha Ledgera w "Mrocznym rycerzu", za który pośmiertnie został nagrodzony Oscarem.

- Po jednym z ujęć ekipa nagrodziła ją wielkimi brawami. Rozmawiałem potem z Emmą [Thomas, żoną Nolana - red.] i przypomniała sobie, że ostatni raz coś takiego miało miejsce z Heathem Ledgerem przy "Mrocznym rycerzu" - relacjonował reżyser.

Najlepszy film Nolana? Wkrótce premiera "Odysei"

"Odyseja" to filmowa adaptacja greckiego eposu Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza do rodzinnej Itaki po zakończeniu wojny trojańskiej. Wyczekiwany dramat historyczny, zapowiadany jako najbardziej epickie dzieło w karierze Christophera Nolana, kosztował aż 250 milionów dolarów i został w całości nakręcony kamerami IMAX.

W obsadzie filmu znaleźli się czołowi przedstawiciele Hollywood: Matt Damon, który wcieli się w postać Odyseusza, Anne Hathaway w roli jego żony, Penelopy, Tom Holland, któremu przypadła postać Telemacha czy Zendaya, która zagra grecką boginię Atenę. W pozostałych rolach pojawią się także Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Theron i Benny Safdie.

Pierwsze reakcje krytyków, którzy widzieli "Odyseję" na pokazach przedpremierowych, niemal jednogłośnie chwalą najnowsze dzieło Nolana, opisując je jako "zdumiewające osiągnięcie" (Variety), "wspaniałą kinową ucztę" (Collider) i "największy film Nolana w jego dotychczasowej karierze".