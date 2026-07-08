Nolan chwali znaną aktorkę. Porównał ją do Heatha Ledgera

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Do "Odysei" Christopher Nolan zaangażował wybitnych aktorów, których nazwiska od lat wyznaczają trendy współczesnego Hollywood. Jedna gwiazda zrobiła jednak na reżyserze szczególne wrażenie. Występ brytyjskiej aktorki, Samanthy Morton, która w adaptacji greckiego eposu wciela się w postać bogini Kirke, Nolan porównał do roli Heatha Ledgera w "Mrocznym rycerzu".

Samantha Morton na premierze filmu Odyseja w brązowej sukience, na tle miejskiej architektury i drzew.
Samantha Morton na premierze OdyseiScott A Garfitt/InvisionEast News

"Odyseja": Christopher Nolan chwali Samanthę Morton

Christopher Nolan słynie z częstej współpracy z tymi samymi aktorami i przy każdym projekcie przykłada ogromną wagę do wyboru obsady. W przypadku "Odysei" postawił zarówno na twarze dobrze znane z jego poprzednich filmów (Anne Hathaway, Roberta Pattinsona czy Elliota Page'a), jak i artystów, z którymi nigdy wcześniej nie spotkał się na planie.

W drugoplanowej roli w "Odysei" pojawi się choćby zdobywczyni Złotego Globu Samantha Morton. Aktorka znana z "Tales of the Walking Dead" i "The Serpent Queen" wcieliła się w postać hipnotyzującej bogini Kirke, która w greckiej mitologii uwięziła Odyseusza, uniemożliwiając mu powrót do domu.

W obszernym wywiadzie dla Los Angeles Times Christopher Nolan docenił warsztat aktorski Morton i stwierdził, że podczas prac nad "Odyseją" nadawała ona filmowi jedyną w swoim rodzaju dynamikę. Ocenił, że to właśnie sceny z jej udziałem przyprawiały ekipę filmową o gęsią skórkę.

- Zawsze podziwiałem pracę Samanthy. Wnosi tak głębokie przemyślenia do swojej roli, w jej grze aktorskiej nie ma żadnych ograniczeń - mówił reżyser. Ze względu na genialny występ aktorki, zgodził się dostosować harmonogram prac nad filmem do jej dostępności.

Zobacz również:

Dwayne Johnson
Wiadomości

Dwayne Johnson kaskaderem z demencją. Zaryzykuje i wykona ostatni skok?

"Odyseja": Samantha Morton jest tak dobra, jak Heath Ledger?

Nolan przywołał w pamięci moment, w którym cała ekipa nagrodziła jej występ gromkimi brawami. Rolę Samanthy Morton porównał jakością do występu Heatha Ledgera w "Mrocznym rycerzu", za który pośmiertnie został nagrodzony Oscarem.

- Po jednym z ujęć ekipa nagrodziła ją wielkimi brawami. Rozmawiałem potem z Emmą [Thomas, żoną Nolana - red.] i przypomniała sobie, że ostatni raz coś takiego miało miejsce z Heathem Ledgerem przy "Mrocznym rycerzu" - relacjonował reżyser.

Najlepszy film Nolana? Wkrótce premiera "Odysei"

"Odyseja" to filmowa adaptacja greckiego eposu Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza do rodzinnej Itaki po zakończeniu wojny trojańskiej. Wyczekiwany dramat historyczny, zapowiadany jako najbardziej epickie dzieło w karierze Christophera Nolana, kosztował aż 250 milionów dolarów i został w całości nakręcony kamerami IMAX.

W obsadzie filmu znaleźli się czołowi przedstawiciele Hollywood: Matt Damon, który wcieli się w postać Odyseusza, Anne Hathaway w roli jego żony, Penelopy, Tom Holland, któremu przypadła postać Telemacha czy Zendaya, która zagra grecką boginię Atenę. W pozostałych rolach pojawią się także Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Theron i Benny Safdie.

Pierwsze reakcje krytyków, którzy widzieli "Odyseję" na pokazach przedpremierowych, niemal jednogłośnie chwalą najnowsze dzieło Nolana, opisując je jako "zdumiewające osiągnięcie" (Variety), "wspaniałą kinową ucztę" (Collider) i "największy film Nolana w jego dotychczasowej karierze".

"Młody Waszyngton" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze