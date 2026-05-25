"Obsesja": najpopularniejszy horror 2026 roku?

"Obsesja" od kilku dni podbija kina na całym świecie. Horror zrealizowany za jedynie milion dolarów z pewnością będzie jedną z najbardziej dochodowych produkcji 2026 roku. Po drugim tygodniu na afiszach film zarobił globalnie 74 miliony dolarów. Co więcej, produkcja cieszyła się większą popularnością w drugi weekend niż podczas premiery - wyniki okazały się wyższe aż o 30%, co może być zasługą marketingu szeptanego i szumu wokół "Obsesji" w mediach społecznościowych. Jest to zaskakująca sytuacja nawet dla ekspertów z działu analiz.

"To naprawdę niespotykane. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem film, który odnotowałby taki skok w drugim weekendzie. Świadczy to o tym, że widzowie przyjęli ten film z entuzjazmem" - mówił Paul Dergarabedian, szef działu trendów rynkowych w Comscore, który od ponad 30 lat zajmuje się analizą wyników kasowych.

Za reżyserię "Obsesji" odpowiada Curry Baker. Po raz pierwszy o artyście można było usłyszeć dzięki zrealizowanemu za 800 dolarów horrorowi "Milk & Serial", który w 2024 roku pojawił się na YouTube.

"Obsesja" została przyjęta z entuzjazmem zarówno przez widzów, jak i krytyków. W sondażach CinemaScore film, jako jeden z nielicznych horrorów, ma ocenę "A-", a na Rotten Tomatoes osiągnął wynik 94%.

"Jest tutaj sporo sarkastycznych dialogów i czarnego humoru, ale wcale nie znajdziecie komediowego meta poziomu rodem z "Krzyku". Przywołuję franczyzę stworzoną przez Wesa Cravena, bo dwie świetne części cyklu z 2022 i 2023 roku zostały nakręcone przez filmowy tercet Radio Silence, który również zaczynał od viralowych filmików grozy na YouTube. Kto wie, czy to właśnie media społecznościowe nie stały się miejscem, gdzie wykuwa się talent nowej fali twórców horroru? Filmowcy mogą od razu reagować na reakcje na swoje dzieła, co bez wątpienia pomaga im wyczuć oczekiwania publiki" - zauważył w recenzji Interii Łukasz Adamski.

"Obsesja": o filmie

Bear (Michael Johnson) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

