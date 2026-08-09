Nigdy nie zdradzili, jak się poznali. Nie jest religijna, wierzy w miłość

Rebecca Ferguson i Rory St. Clair Gainer: są razem już całą dekadę

Rebecca Ferguson ma za sobą świetne kilkanaście miesięcy. W październiku 2025 roku w Netfliksie debiutował świetny, choć wywołujący duże dyskusje najnowszy film Kathryn Bigelow "Dom pełen dynamitu".

W marcu br. aktorka zagrała w filmowej kontynuacji serialu "Peaky Blinders" zatytułowanej "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", która jest niejako wstępem do nowej serii, której bohaterami będą synowie Tommy'ego Shelby.

Od lipca oglądamy ją w fantastycznym trzecim sezonie "Silos", gdzie wciela się w główną bohaterkę adaptacji bestsellerowej powieści Hugh Howeya. O karierze Ferguson wiemy niemal wszystko, o jej życiu prywatnym - o wiele mniej. Aktorka od dekady jest związana z biznesmenem Rorym St. Clair Gainerem.

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Rebecca Ferguson i Rory St. Clair Gainer: nigdy nie zdradzili, jak się poznali

Niewiele wiadomo o tym, jak Rebecca Ferguson poznała męża. Nie opowiada o tym w wywiadach, chroniąc swoje życie prywatne. Aktorka przyznała jednak, że z Gainerem jest w związku od 2016 roku. Wcześniej przez kilka lat spotykała się ze szwedzkim biznesmenem Ludwigiem Hallbergiem, z którym ma syna.

W 2018 roku Ferguson i Gainer wzięli cichy ślub w otoczeniu rodziny i przyjaciół, choć aktorka do największych fanek tego typu uroczystości nie należy.

"Chcieliśmy przejść przez wszystkie progi. Nie jestem religijną osobą. Wierzę w miłość" - mówiła Ferguson w programie Extra TV, a jej wypowiedź cytuje magazyn Elle. "Ta [uroczystość - przyp. red.] była dla nas i naszych rodzin. Wynajęliśmy dom letniskowy, nosiliśmy kalosze, grube, wełniane skarpety, ciepłe swetry; graliśmy w gry planszowe, snookera, pingponga.

Kiedy dziennikarka Extra TV zapytała, czy Ferguson wystąpiła podczas uroczystość w sukni ślubnej, aktorka, znana ze swojej szczerości, odparła: "Nie! Miałam na sobie piękną ślubną spódnicę, którą później skrócę, dodam kieszenie i wezmę ze sobą latem do Grecji".

Ferguson wyjawiła również, że podczas uroczystości jej syn, Isac, niósł obrączki, a sześciomiesięczna wtedy córka przespała całą ceremonię. Aktorka i jej mąż wychowują dwójkę dzieci - Sage, oraz Isaca - syna Ferguson z poprzedniego małżeństwa.

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Rory St. Clair Gainer, Rebecca Ferguson Andreas Rentz/Getty Images Getty Images

Rebecca Ferguson i Rory St. Clair Gainer: dzielą życie między Wielką Brytanię i Szwecję

Garnier i Ferguson dzielą swoje życie między Wielką Brytanię i Szwecję, gdzie syn Ferguson uczęszcza do szkoły w małym miasteczku Simrishamn. "Mój syn chodzi tam do szkoły, inaczej bym się nie przeniosła. Cieszę się, że tak się stało i zostałam zmuszona do znalezienia miejsca i spokoju". Niedaleko rybackiej miejscowości mieszka były partner aktorki i ojciec Isaca, z którym Ferguson ma bardzo dobre relacje.

"Spotykamy się razem na grillu" - mówiła w jednym z wywiadów.

Rebecca Ferguson i Rory St. Clair Gainer są razem od dziesięciu lat, jednak rzadko goszczą na okładkach gazet. Choć paparazzi zdarzało się złapać parę podczas imprez sportowych czy spaceru na ulicy, to po raz pierwszy na czerwonym dywanie oficjalnie pojawili się razem w… 2025 roku na premierze "Domu pełnego dynamitu" podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

W wywiadzie z serwisem MovieZine, Ferguson opowiedziała, że dzięki zdalnej pracy męża może pozwolić sobie na podróżowanie z całą rodziną podczas zdjęć do kolejnych projektów filmowych.

"To naprawdę przywilej, nie wiem, jak mogłoby to wyglądać inaczej. Jeżeli nie byłoby mnie w domu przez kilka miesięcy, to nigdy byśmy się nie widzieli. Nienawidziłabym takiej sytuacji".

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Rebecca Ferguson i Rory St. Clair Gainer: według córki, Gainer przypomina Timothee Chamaleta

Czasami Rebecca Ferguson robi wyjątek od reguły i opowie w mediach zabawną anegdotę związaną z jej dziećmi. W talk-show Setha Meyera wspomniała o tym, jak zabrała z planu filmu "Herkules" (2014) rekwizyt, sztuczną czaszkę, i później dała ją swojej sześcioletniej córce, aby zabrała ją do szkoły w ramach show and tell (dnia, kiedy dzieci przynoszą z domu ciekawą rzecz i wyjaśniają dlaczego jest wyjątkowa).

Z kolei na antenie radia U105 wyznała, że jej córka, Sage, pomyliła swojego tatę z Timothee Chalametem. W okolicach Walentynek Gainer wziął dziewczynkę na zakupy i chodząc po sklepie Sage znalazła kartkę z podobizną Chalameta.

Podeszła więc do ojca i pokazała mu walentynkową kartkę, stwierdzając, że będzie to świetny prezent dla mamy, ponieważ podobizna Chalameta przypominała Gainera. Niestety, pod zdjęciem aktora był dość dwuznaczny podpis będący grą słowną opartą na tytule "Willy Wonka". Gainer miał się roześmiać i odłożyć kartkę na miejsce.

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