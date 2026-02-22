"Hot Ones" to program dostępny w serwisie YouTube. Sean Evans gości w nim sławy i zadaje im dziesięć pytań. Myk polega na tym, że w czasie rozmowy wszyscy raczą się skrzydełkami kurczaka z coraz ostrzejszymi sosami. Nie raz zdarzało się, że gwiazdy rezygnowały lub prosiły o chwilę przerwy.

Najgorszy pomysł na film w życiu Daniela Radcliffe'a

Radcliffe sprostał wszystkim sosom oraz pytaniom. Evans był ciekawy między innymi najdziwniejszych pomysłów na filmy, które były proponowane aktorowi w czasie jego kariery. Odtwórca roli Harry'ego Pottera nie zastanawiał się długo.

"To był jeden z najgorszych pomysłów, jakie kiedykolwiek słyszałem. W czasie kręcenia 'Pottera' ktoś zaproponował nam… Chcieli obsadzić naszą trójkę - mnie, Emmę Watson i Ruperta Grinta - w remake'u 'Czarnoksiężnika z Oz'. Emma byłaby Dorotką. Nie pamiętam, kogo miał zagrać Rupert. Pamiętam, że ja miałem być lwem, który znał też karate. Tchórzliwy Lew z kopniakami karate" - wspominał aktor.

"Miałem 14 lub 15 lat. Zdawałem sobie sprawę, że nie wiem za dużo o świecie. Wiedziałem jednak, że to był zły pomysł. To nie powinno nigdy powstać" - śmiał się.

Daniel Radcliffe. Jego ostatnie role

Radcliffe występuje obecnie w sitcomie sportowym "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" stacji NBC. Od 2023 roku można go zobaczyć na Broadwayu w musicalu "Merrily We Roll Along". W 2024 roku przyniósł mu on nagrodę Tony.