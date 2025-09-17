"Pod jednym niebem": film Warszawskiej Szkoły Filmowej z premierą w Japonii. O czym opowiada?

Film "Pod jednym niebem" opowiada historię pochodzącej z Hamamatsu Aiko i mieszkającego w Warszawie Sebastiana, którzy po raz pierwszy spotykają się jako nastolatkowie w szkole muzycznej. Na przestrzeni trzech dekad ich losy kilkukrotnie splatają się ze sobą dzięki twórczości Fryderyka Chopina, która jest jednym z najważniejszych elementów promujących polską kulturę podczas tegorocznego EXPO w Osace. Warszawa, w której poznają się bohaterowie, na oczach widzów przeistacza się z szarego miasta lat 90. w otwartą na świat metropolię. Na ekranie pojawiają się symbole stolicy, takie jak Łazienki Królewskie czy Pałac na Wodzie.

Produkcję wyróżnia międzynarodowa ekipa filmowa, w której znalazła się japońska aktorka Mizuki Kurosawa i pochodząca z Ukrainy scenarzystka Anna Maksymenko.



"W rolę Aiko wcieliły się Mizuki Kurosawa i Julia Stec-Ikeda. Współpraca z nimi była dla mnie niezwykłym doświadczeniem, bo mogłam lepiej poznać kulturę, z którą na co dzień nie mam styczności. Na planie spotkały się nie tylko polska i japońska wrażliwość - pracowały z nami również osoby z Ukrainy, Kuby, a nawet Iranu. Ta różnorodność języków i kultur okazała się ogromnym bogactwem, otwierającym na inne perspektywy i uczącym prawdziwej, niewymuszonej otwartości" - mówiła reżyserka filmu Kaja Sajdak.



Mizuki Kurosawie, solistce baletu w Operze Krakowskiej docenionej m.in. za rolę Heleny w "Śnie nocy letniej" na ekranie partneruje Tomasz Drankowski, który z Japonią związany jest od lat.



"Zakochałem się w Japonii od pierwszej przeczytanej w wieku dziewięciu lat mangi. Później przez ponad 12 lat byłem menedżerem piłkarskim, który specjalizował się w promowaniu japońskich zawodników w Polsce oraz Polaków w Japonii. Naszym najgłośniejszym transferem z Polski do Japonii był bramkarz Krzysztof Kamiński, który mieszkał zresztą w Hamamatsu, podobnie jak bohaterka naszego filmu, Aiko" - wspominał Tomasz Drankowski.

"Gdy zostałem aktorem, moim marzeniem i celem stało się zagranie w polsko-japońskiej produkcji. Nie spodziewałem się, że przyjdzie to do mnie tak szybko. Mam nadzieję, że film 'Pod jednym niebem' dotknie serca widzów tak samo mocno, jak moje" - dodał aktor.

Producentem filmu został dwukrotnie nominowany do Oscara Maciej Ślesicki, a opiekunem artystycznym również nominowany do tej nagrody reżyser Tadeusz Łysiak.

Zdjęcie "Pod jednym niebem" / Anna Nowak / materiały prasowe

"Pod jednym niebem": kiedy premiera filmu w Polsce?

Film "Pod jednym niebem" został wyprodukowany przez Warszawską Szkołę Filmową na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - organizatora udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 w Osace, Kansai, w Japonii. Film jest finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Stołecznego Biura Turystyki, jednostki budżetowej Urzędu Miasta st. Warszawy. Partnerem filmu jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Polska premiera kinowa filmu jest planowana na zimę tego roku.

