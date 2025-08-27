"Hommage à Kieślowski" symbolicznie nawiązuje do postaci wybitnego polskiego reżysera, którego dzieciństwo i wczesna młodość są silnie związane z Dolnym Śląskiem i Sokołowskiem. Festiwal nie jest jednak wyłącznie przeglądem dzieł patrona - to szerokie spojrzenie obejmujące kino mistrzów, najświeższe debiuty, odkrycia archiwalne i często niesłusznie zapomnianą klasykę.

"Końce i początki": hasło tegorocznej edycji festiwalu

Co roku festiwal prowadzi kluczowa idea społeczna, wpisująca się w "filozofię uważności społecznej" Kieślowskiego. Po dotychczasowych mottach ("Kino-interwencje", "Pokolenia", "Opowieści z lasu", "Musimy sobie pomagać") tegoroczny temat brzmi "Końce i początki" - nawiązujący do koncepcji cykliczności dziejów Giambattisty Vico oraz tytułu nagradzanego krótkiego metrażu z pierwszej edycji konkursu krótkich form (reż. Klaudia Fortuniak, PWSFTviT).

Reklama

"W ujęciu Vica sztuka jest jednym z najważniejszych elementów ludzkiej mentalności i najwłaściwszym narzędziem poznania. Odzwierciedlając kształty ludzkiego ducha, pokazuje nasze marzenia, pragnienia i bolączki - także tęsknotę za nowym początkiem, odrodzeniem, drugą szansą. Te napięcia znakomicie widać u bohaterów Kieślowskiego, jak Julie z Trzech kolorów: Niebieskiego. W tym roku chcemy, by selekcja filmowa była dla widowni wspólną 'filmoterapią' - towarzyszką domykania i otwierania życiowych rozdziałów" - mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.

W ramach bloku Hommage à Kieślowski szczególne miejsce zajmie film "Trzy kolory: Niebieski" (1993) i rozmowy wokół tego tytułu. Wśród gości zapowiedzieli udział m.in. Sławomir Idziak, Krzysztof Wierzbicki i Jacek Ostaszewski.

Zdjęcie "Trzy kolory: Niebieski" (1993) / materiały prasowe

Drahomíra Vihanová: retrospektywa wybitnej czeskiej artystki

Jednym z akcentów programowych będzie przegląd filmów Drahomíry Vihanovej (1930-2017) - wybitnej czeskiej reżyserki i scenarzystki, znanej z bezkompromisowego języka i krytycznego spojrzenia na współczesne jej społeczeństwo. Z okazji 95. rocznicy urodzin artystki pokażemy m.in. "Zabitą niedzielę" (1969), "Fugę na czarnych klawiszach" (1964) oraz "Pytania dla dwóch kobiet" (1985). Przegląd dopełnią rozmowy na wciąż aktualny temat alienacji, samotności i bezduszności instytucji.

Polskie kino dziś i nowa sekcja: wybór Millennium Docs Against Gravity

W Sokołowsku będzie można spotkać również twórczynie i twórców nowych polskich filmów. Udział potwierdzili m.in.: Korek Bojanowski ("Utrata równowagi"), Justyna Mytnik ("Lany poniedziałek"), Maria Zbąska ("To nie mój film") oraz Monika Majorek ("Innego końca nie będzie"). Po projekcjach zaplanowano rozmowy o języku współczesnego kina i wrażliwości pokoleniowej.

Nowością tegorocznej edycji jest kuratorska prezentacja wybranych tytułów Millennium Docs Against Gravity - festiwalu, który od lat łączy sztukę dokumentu z aktywnym dialogiem społecznym. Most między wydarzeniami zbudują pokazy m.in.: "Listów z Wilczej", "Riefenstahl", "Pasażer. Andrzej Munk" oraz "Pociągów".

Po udanym debiucie w 2024 roku festiwal zorganizuje również drugą edycję Konkursu Krótkich Form Filmowych.

14. edycja Festiwalu Filmowego "Hommage à Kieślowski": gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia 2025 w Sokołowsku. Pełny harmonogram, opisy sekcji i informacje o sprzedaży biletów i karnetów dostępne na stronie festiwalu.

Zobacz też:

To największy hit w historii Netfliksa. Jest szansa na kontynuację?

