"Wanda" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o Wandzie Rutkiewicz - ikonie i legendzie światowego himalaizmu, która wbrew przeciwnościom zdobywała najwyższe górskie szczyty w zdominowanym przez mężczyzn świecie. To opowieść o odwadze, wolności i cenie, jaką płaci się za życie na własnych zasadach.

"Wanda": O filmie

Lata 70. Wanda Rutkiewicz (Katarzyna Wajda) zamierza dokonać czegoś, co dla wielu wydaje się niemożliwe: zorganizować kobiecą wyprawę na niezdobyty szczyt Gaszerbrum III w Karakorum, sięgający niemal ośmiu tysięcy metrów. Gdy przedstawiciele zdominowanego przez mężczyzn środowiska himalaistycznego próbują zablokować jej plany, Wanda rozpoczyna walkę nie tylko o możliwość zdobycia góry, lecz także o prawo kobiet do wyznaczania własnych celów.

Wraz z niepokorną Haliną (Julia Kijowska) i grupą wybitnych wspinaczek tworzy zespół, który ma szansę przejść do historii. Droga do celu prowadzi jednak przez labirynt politycznych układów, osobistych poświęceń i nieustannego podważania ich kompetencji. W górach napięcie narasta. Choroby, konflikty i bezlitosne warunki wystawiają na próbę solidarność zespołu, a także przywództwo Wandy. Im bliżej szczytu, tym wyższa staje się cena sukcesu. Wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie i możliwość życia na własnych zasadach.

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Reżyserem filmu "Wanda" jest Adrian Panek, twórca nagradzanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni filmów "Simona Kossak" i "Wilkołak" oraz "Kolorów zła. Czerwień". W roli Wandy Rutkiewicz występuje znana z serialu "Odwilż" Katarzyna Wajda.

Towarzyszą jej Julia Kijowska, Vanessa Aleksander, Zuzanna Galewicz, Wiktoria Gorodeckaja oraz Dorota Pomykała. W obsadzie znaleźli się również Piotr Witkowski, Hubert Miłkowski, Jan Frycz, Marcin Czarnik i Robert Gonera.

Producentem filmu jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, odpowiedzialna w ostatnich latach za produkcję takich tytułów jak "Przez ścianę", "Czerwone maki", "Vinci 2", "U Pana Boga w Królowym Moście".

Za dystrybucję filmu odpowiada Kino Świat, jeden z czołowych dystrybutorów filmowych w Polsce, należący do międzynarodowej grupy STUDIOCANAL, specjalizujący się we wprowadzaniu na ekrany kin zarówno największych polskich produkcji, jak i zagranicznych hitów.