Zdjęcia opublikowane przez brytyjską agencję informacyjną South West News Service przedstawiają Sharon Tate w zielonym bikini, pozującą na ręczniku rozłożonym przed domem w w Manhattan Beach w Kalifornii. Sesję zrealizowano w maju 1964 r. Sharon miała wtedy 21 lat. Zdjęcia wykonał Donald Hagen, mąż jej współlokatorki, Laurie, z którą później się rozwiódł, z zawodu pośrednik nieruchomości. Kobiety przyjaźniły się ze sobą, obie pochodziły z miasta Tacoma w stanie Waszyngton, obie też były aspirującymi aktorkami i modelkami.

Reklama

Sharon Tate w zielonym bikini: Nieznane zdjęcia znaleziono na strychu

Zdjęcia zostały odkryte przez Ashley Miller Cabrejas, pasierbicę Hagena. Kobieta natrafiła na nie szukając w garażu sprzętu do fotografii i wywoływania zdjęć. Nie mogła poznać bliżej historii tych fotografii, gdyż jej ojczym zmarł w 2017 r., po walce z demencją. Mężczyzna był z jej matką przez 25 lat. Nie miał swoich biologicznych dzieci i cały jego majątek trafił w ręce Cabrejas.

Pasierbica, jeszcze gdy on żył, wiedziała, że przyjaźnił się on z Tate, ale ze względu na szacunek do swojej matki, nie poruszała tego tematu.

Pięć lat po wspomnianej sesji zdjęciowej, Sharon Tate wyszła za mąż za reżysera filmowego, Romana Polańskiego . 9 sierpnia 1969 r., będąc w dziewiątym miesiącu ciąży, została brutalnie zamordowana w swoim domu w Beverly Hills przez członków sekty Charlesa Mansona. Zginęło wtedy również czworo jej przyjaciół. Hagen według relacji Cabrejas miał odwiedzić feralny dom tuż przed tym, jak Polańscy mieli się do niego wprowadzić. Wspomnienia o śmierci Sharon dręczyły go przez długie lata.

Zobacz również:

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką