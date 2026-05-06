Nieznane oblicze legendy kina. Pamiątki po Marilyn Monroe trafią na aukcję

Marilyn Monroe: pamiątki po aktorce trafią na aukcję

Stworzyła kreacje filmowe, które przeszły do historii kina. Jej niezapomniane role pochodzą z filmów: "Pół żartem, pół serio", "Słomiany wdowiec", "Mężczyźni wolą blondynki", "Książę i aktoreczka", "Przystanek autobusowy", "Skłóceni z życiem". Wraz z rozkwitem kariery pogłębiały się jednak jej problemy, m.in. z bezsennością, tremą i niską samooceną. Hipotezy na temat życia i śmierci mnożą się z każdą rocznicą urodzin Marilyn Monroe. W chwili śmierci miała zaledwie 37 lat,

"Marilyn Monroe była legendą. Swoim życiem stworzyła mit o tym, co biedna dziewczyna może osiągnąć. Dla całego świata stała się symbolem ponadczasowej kobiecości" - powiedział o niej w mowie pożegnalnej Lee Strasberg.

Z okazji 100. rocznicy urodzin Marilyn Monroe dom aukcyjny Heritage Auctions wystawia na sprzedaż kolekcję pamiątek należących do aktorki. Wśród nich są motywujące notatki, które Marilyn pisała sama do siebie i rękopisy jej wierszy. Artefakty pochodzą z majątku dramatopisarza Normana Rostena i jego żony Heddy, którzy byli bliskimi przyjaciółmi Monroe aż do jej śmierci.

W kolekcji przedmiotów, która trafi pod młotek podczas aukcji na żywo 2 czerwca, znajdują się odręczne listy, fotografie, ubrania, wpisy do pamiętnika, dzieła sztuki i akcesoria, należące do zmarłej aktorki. Kolekcja obejmuje również rękopisy jej wierszy i namalowane przez nią akwarele. Ciekawym elementem kolekcji są motywujące notatki dla samej siebie, które po raz pierwszy zostaną upublicznione.

Artefakty pochodzą z majątku dramatopisarza Normana Rostena i jego żony Heddy. Należeli oni do kręgu najbliższych przyjaciół aktorki. Hedda Rosten została też asystentką gwiazdy.

"Marilyn Monroe pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w amerykańskiej kulturze popularnej, która ukształtowała pokolenia i nadal nas urzeka. Chociaż jej wizerunek i historia były wielokrotnie przywoływane, okazji, aby spotkać ją w tak bezpośredni i niefiltrowany sposób, było niewiele" - przekazał w komunikacie Joe Maddalena, wiceprezes Heritage Auctions.

"Niezwykłe listy i notatki, zachowane dzięki jej bliskiej i pełnej zaufania relacji z Normanem i Heddą Rostenami, odsłaniają oblicze Monroe, które pozostawało w dużej mierze nieznane - kobiety wrażliwej, poszukującej i poruszająco ludzkiej" - dodał.