Niewinny romans przerodził się w obsesję. Ten film wyróżnia się na tle innych

"Krótka historia o miłości": O filmie

Przypadkowe spotkanie w barze dwójki nieznajomych staje się początkiem intensywnego, utrzymywanego w tajemnicy romansu, który początkowo sprowadza się do intymnych wizyt w hotelowym pokoju. Lea (Pilar Fogliati) i Rocco (Adriano Giannini) na co dzień pozostają bowiem w stałych związkach, ale to, co miało być jedynie przelotną znajomością, szybko wymyka się spod kontroli.

Rosnąca fascynacja Lei przeradza się w obsesję, a kobieta zaczyna coraz głębiej wkraczać w prywatne życie Rocco. Kiedy zapisuje się na konsultację do jego żony - psychoterapeutki Cecilii (Valeria Golino) - nie ujawniając swojej tożsamości, uruchamia niebezpieczną spiralę zdarzeń. W skomplikowaną sieć tajemnic, zazdrości i emocjonalnych napięć zostają wciągnięte dwie pary, a ich poukładane dotąd życie zmierza ku zaskakującemu finałowi.

Dynamika i kruchość związków

W swoim reżyserskim debiucie Ludovica Rampoldi podejmuje temat dynamiki i kruchości związków. Unikając moralizatorskiego tonu, mówi o miłości, zdradzie, ale również zastanawia się nad tym, jak złożone bywają ludzkie emocje.

Film spotkał się z żywym zainteresowaniem mediów i krytyków filmowych. Dziennikarze podkreślają, że "Krótka historia o miłości" wyróżnia się na tle tradycyjnych włoskich dramatów obyczajowych, sprawnie łącząc elementy dramatu psychologicznego, thrillera oraz komedii romantycznej.

Recenzenci chwalą misternie skonstruowany scenariusz, nieprzewidywalne zwroty akcji oraz wyraziste, wielowymiarowe kreacje aktorskie Pilar Fogliati, Adriano Gianniniego i Valerii Golino. W recenzjach wskazuje się również na intrygującą dekonstrukcję relacji małżeńskich oraz motyw zdrady, które trzymają widza w napięciu aż do zaskakującego finału.

"Krótka historia o miłości" w kinach od 8 stycznia.

"Krótka historia o miłości" [trailer] materiały dystrybutora



