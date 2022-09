"Jestem uzależnieniowcem. Pierwszy raz, gdy w wieku 13 lat wypiłem alkohol, zrobiłem to do kompletnej odcinki. Mnie ludzie nigdy nie byli potrzebni do picia, alkohol miał dla mnie inną funkcję, potrzebowałem go, by odcinać emocje. W końcowym stadium wypijałem około półtora litra whisky dziennie, pijąc od szóstej rano do drugiej w nocy" - przyznaje Patryk Vega .

Reżyser dodaje, że od piętnastu lat jest "czysty".

"W ostatnim roku picia odkryłem, że wciągając kokainę, mogę pić jeszcze więcej. Rano paliłem jointa i brałem hydroksyzynę, żeby zasnąć po alko i koksie. Od piętnastu lat nie piję i nie zażywam narkotyków. Gdy jesteś uzależnieniowcem, nie ma znaczenia, czy wchodzisz w seksoholizm, hazard, czy zakupy. We wszystkim chodzi tylko o wyrzuty adrenaliny" - dodaje Vega.

"Niewidzialna wojna" Cała prawda o Patryku Vedze

Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła w blockbustery pokroju: "Pitbull", "Botoks" czy "Kobiety mafii"? I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guinnessa? Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fabularny reżysera - "Niewidzialna wojna" , w którym w rolę Patryka Vegi wciela się, znany z występu u samego Quentina Tarantino, ceniony aktor Rafał Zawierucha ("Pewnego razu... w Hollywood"). Natomiast jego matkę gra na dobre powracająca do kina Anna Mucha ("Miłość, seks & pandemia").

To nie jest dokument, pomnik czy gloryfikacja. To wypełniona prawdą, emocjami i charakterystycznym humorem wartka opowieść o sobie samym, odkrywająca kulisy życia i kariery najbardziej kontrowersyjnego reżysera - Patryka Vegi. W młodości, zanim usłyszał o nim świat, próbował wszystkiego. Był komputerowcem i animatorem, piłkarzem, sprzedawcą nielegalnego oprogramowania, członkiem gangu, a nawet dilerem narkotyków. Cały czas jednak wiedział, że jego prawdziwym powołaniem jest kino - pasja, którą w dzieciństwie zaszczepił mu dziadek. A celem kręcenie filmów, jakich w Polsce nikt jeszcze nie stworzył.

Szansa na realizację największych marzeń pojawia się, kiedy poprzez pracę w telewizji Patryk Vega (Rafał Zawierucha) poznaje bezwzględny świat polskiej policji i przestępczości zorganizowanej. Wkraczając z kamerą w mroczną rzeczywistość, o której 99 procent ludzi nie ma pojęcia, Vega mierzy się z namacalnym złem i buduje własną legendę bezkompromisowego reżysera. Z czasem osiąga oszałamiający sukces, a jego filmy i seriale stają się rekordowymi przebojami i przepustką do świata, którego od zawsze pożądał. Jednak sława, blichtr i wielkie pieniądze mają swoją cenę i budzą do życia uśpione demony. Czy wystawiony na pokusy i liczne pułapki show-biznesu Vega zdoła w porę dostrzec zbliżające się zagrożenie? Oto historia jego wzlotu, upadku i poruszającej walki o duszę. Oto prawdziwa historia Patryka Vegi.

