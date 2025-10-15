Niewiarygodne, o jaki film pytają fani. Wcale nie chodzi o "Piratów z Karaibów"

Keira Knightley urodziła się 26 marca 1985 roku w angielskim Teddington. Pod wpływem ojca, mała Keira postanowiła zostać gwiazdą kina, a plotka głosi, że już w wieku trzech lat poprosiła rodziców, aby... wynajęli jej agenta. Ci, choć początkowo sceptycznie nastawieni do pomysłu córki, trzy lata później zgodzili się na jej propozycję.

Warunek był jeden - praca nie mogła w żaden sposób wpływać na naukę, tym bardziej że u Keiry zdiagnozowano dysleksję. Trudności nie tylko jej nie powstrzymały, ale nauczyły sumiennej pracy. Jej kariera zaczynała się występów w reklamach i telewizyjnych epizodach, ale z czasem rozwinęła skrzydła.

Pojawiła się w "Mrocznym widmie" George’a Lucasa, w filmie "Bunkier", "To właśnie miłość" oraz oczywiście w "Piratach z Karaibów". Lista produkcji z jej udziałem jest bardzo długo, jednak na wydarzeniu związanym z najnowszym filmem "Kobieta z kabiny dziesiątej" wyznała, że fani nie pytają jej o role w głośnych hitach.

Keira Knightley: fanów interesuje tylko jedno

Podczas pokazu w Londynie aktorka udzieliła wywiady magazynowi "People", w którym wyznała, że fani nie pytają megahity, w których wystąpiła, a o film, który wszedł na ekrany kin w 2002 roku - "Podkręć jak Beckham".

Główną bohaterką była młoda hinduska (Parminder Nagra) pochodząca z tradycyjnej rodziny. Wraz z bliskimi przeprowadza się do Anglii, gdzie odkrywa, że jej celem w życiu nie jest nauka gotowania. Pragnie grać w piłkę nożną, a jej idolem jest David Beckham. Jej przyjaciółką zostaje Jules (Keira Knightley), która z czasem staje się jej rywalką o serce trenera.

"Myślę, że to niesamowite, że film, który powstał prawie 25 lat temu, wciąż jest tym, o którym, gdy ktoś do mnie mówi, mówi mi właśnie o nim" - powiedziała Knightley we wspomnianym wywiadzie.

"Szczególnie wiele dziewczyn gra teraz w piłkę nożną i chcą o tym rozmawiać. To niesamowite, że być częścią czegoś, co ma w sobie pewien dorobek i pozytywną energię" - dodała aktorka.

Jak się okazało jakiś czas temu, trwają prace nad kontynuacją “Podkręć jak Beckham". Czy aktorka powóci do roli sprzed lat? Nie odpowiedziała jednoznacznie na to pytanie, jednak nie kryła ekscytacji i zaciekawienia fabułą.

Reżyserka i scenarzystka - Gurinder Chadhra zdradził, ze członkowie dawnej bosady są świadomi pracy nad sequelem, ale nim podejmą decyzję, chcą zobaczyć scenariusz. Jest jednak przekonana, że będą chcieli wrócić na plan.

"Wszystko zależy od scenariusza i tego, czy spodoba się on oryginalnej obsadzie. Bardzo ciężko pracuję, aby każda powracająca postać miała przyzwoity wątek fabularny i sceny" - wyjaśniła.