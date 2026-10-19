Niespodziewany hit? Trzygodzinny dokument zarabia miliony dolarów

Jakub Izdebski

Jakub Izdebski

Znamy wyniki weekendowego box-offisu w amerykańskich kinach. Najwięcej zarobił "Street Fighter. Uliczny wojownik". Największym zaskoczeniem jest jednak niemal trzygodzinny dokument "Zobaczysz wszystko". Film zarobił dwa razy więcej, niż przewidywali analitycy.

Nathan Fielder we wrześniu 2026 roku stoi w pomieszczeniu przed rozmytym zdjęciem ludzi i metalowymi panelami
Nathan Fielder we wrześniu 2026 rokuVivien KillileaGetty Images

"Street Fighter. Uliczny wojownik" Kitao Sakuraia to adaptacja popularnej gry wideo. Kosztująca 82 miliony dolarów produkcja zarobiła na całym świecie 51 milionów dolarów, z czego 31 milionów dolarów pochodziło z rynku amerykańskiego.

Trzygodzinny dokument zaskoczył analityków

Z kolei "Zobaczysz wszystko" debiutował wyłącznie w USA na 855 ekranach. Analitycy przewidywali, że dokument Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima zarobi maksymalnie 7 milionów dolarów. Tymczasem na jego koncie znalazła się kwota ponad dwa razy większa: 15 milionów dolarów. Jak na trzygodzinny film dokumentalny, który nie jest zapisem koncertu lub nie opowiada o celebrytach, jest to świetny wynik.

"Zobaczysz wszystko" skupia się na Elizabeth Holmes, założycielce firmy Theranos, która została skazana na 11 lat więzienia za oszustwo inwestorów i defraudację. Odbywanie wyroku rozpoczęła 30 maja 2023 roku. Na 34 dni przed pójściem do więzienia zaprosiła do swojego domu ekipę dokumentalną, która miała zarejestrować Holmes i jej najbliższych. Na jej czele stał Nathan Fielder - komik znany z seriali "Złoty dotyk Nathana", "The Curse" i "Próba generalna".

"Zobaczysz wszystko" [trailer]materiały dystrybutora

Jak poradziły sobie premiery zeszłego tygodnia?

Na trzecim miejscu amerykańskiego box-offisu znalazł się horror "Inna mamusia" Roba Savage'a. Mimo słabych recenzji zarobił on 8,3 miliona dolarów w ten weekend i niemal 79 milionów dolarów na całym świecie od czasu premiery. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 18 milionów dolarów jest to sukces finansowy.

W ten weekend swe premiery miały "Upadek wieloryba" Briana Duffielda oraz "Rozważna i romantyczna" Georgii Oakley. Pierwszy z wymienionych filmów zawiódł oczekiwania i zarobił zaledwie 8 milionów dolarów, mimo debiutu na ponad trzech tysiącach ekranów. Na pozostałych rynkach zarobił kolejne 9,5 miliona dolarów. Natomiast najnowsza adaptacja powieści Jane Austen zgromadziła 7,2 miliona dolarów w amerykańskich kinach i 11 milionów dolarów w pozostałych krajach.

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Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

"Digger" przyniesie setki milionów dolarów strat

Spadki zanotował "Digger" Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Satyra z Tomem Cruise'em zarobiła w ten weekend zaledwie 920 tysięcy dolarów, co stanowi wynik gorszy o 77 procent w stosunku do poprzedniego tygodnia. Przewiduje się, że film przyniesie straty w wysokości nawet 245 milionów dolarów.

"Pszczelarz 2" [trailer]materiały dystrybutora
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