"Street Fighter. Uliczny wojownik" Kitao Sakuraia to adaptacja popularnej gry wideo. Kosztująca 82 miliony dolarów produkcja zarobiła na całym świecie 51 milionów dolarów, z czego 31 milionów dolarów pochodziło z rynku amerykańskiego.

Trzygodzinny dokument zaskoczył analityków

Z kolei "Zobaczysz wszystko" debiutował wyłącznie w USA na 855 ekranach. Analitycy przewidywali, że dokument Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima zarobi maksymalnie 7 milionów dolarów. Tymczasem na jego koncie znalazła się kwota ponad dwa razy większa: 15 milionów dolarów. Jak na trzygodzinny film dokumentalny, który nie jest zapisem koncertu lub nie opowiada o celebrytach, jest to świetny wynik.

"Zobaczysz wszystko" skupia się na Elizabeth Holmes, założycielce firmy Theranos, która została skazana na 11 lat więzienia za oszustwo inwestorów i defraudację. Odbywanie wyroku rozpoczęła 30 maja 2023 roku. Na 34 dni przed pójściem do więzienia zaprosiła do swojego domu ekipę dokumentalną, która miała zarejestrować Holmes i jej najbliższych. Na jej czele stał Nathan Fielder - komik znany z seriali "Złoty dotyk Nathana", "The Curse" i "Próba generalna".

"Zobaczysz wszystko" [trailer] materiały dystrybutora

Jak poradziły sobie premiery zeszłego tygodnia?

Na trzecim miejscu amerykańskiego box-offisu znalazł się horror "Inna mamusia" Roba Savage'a. Mimo słabych recenzji zarobił on 8,3 miliona dolarów w ten weekend i niemal 79 milionów dolarów na całym świecie od czasu premiery. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 18 milionów dolarów jest to sukces finansowy.

W ten weekend swe premiery miały "Upadek wieloryba" Briana Duffielda oraz "Rozważna i romantyczna" Georgii Oakley. Pierwszy z wymienionych filmów zawiódł oczekiwania i zarobił zaledwie 8 milionów dolarów, mimo debiutu na ponad trzech tysiącach ekranów. Na pozostałych rynkach zarobił kolejne 9,5 miliona dolarów. Natomiast najnowsza adaptacja powieści Jane Austen zgromadziła 7,2 miliona dolarów w amerykańskich kinach i 11 milionów dolarów w pozostałych krajach.

"Digger" przyniesie setki milionów dolarów strat

Spadki zanotował "Digger" Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Satyra z Tomem Cruise'em zarobiła w ten weekend zaledwie 920 tysięcy dolarów, co stanowi wynik gorszy o 77 procent w stosunku do poprzedniego tygodnia. Przewiduje się, że film przyniesie straty w wysokości nawet 245 milionów dolarów.