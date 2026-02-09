Trailer "The Adventures of Cliff Booth" nie został jeszcze udostępniony przez platformę Netflix w internecie.

W zapowiedzi widzimy tytułowego bohatera, który wspomina postaci granej przez Elizabeth Debicki o wydarzeniach z finału "Pewnego razu… w Hollywood". Gdy ta prosi o więcej szczegółów, ucina temat. Następnie pojawia się sklejka montażowa, ukazująca między innymi Pitta idącego ramię w ramię z Debicki, bohaterkę Carli Gugino, seans filmu wywodzącego się z nurtu blaxsploitation i oraz grupę przestępców uzbrojonych w tłuczki do mięsa.

Zwiastun nie zdradzał daty premiery filmu. Nie zawierał także jego tytułu. W ramach żartu, nawiązującego do telewizyjnych standardów lat 70., każdy papieros i alkohol, który pojawił się w czasie zapowiedzi, został niedbale przekreślony.

"The Adventures of Cliff Booth". Co wiemy o filmie?

"The Adventures of Cliff Booth" to kontynuacja "Pewnego razu… w Hollywood" Quentina Tarantino z 2019 roku. Na stanowisku reżysera zastąpił go David Fincher, twórca "Siedem" i "The Social Network". Tarantino napisał scenariusz filmu.

Akcja filmu będzie się rozgrywała w 1977 roku, osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu...". Tytułowy bohater ma porzucić świat popisów kaskaderskich. Zamiast tego stanie się tzw. fixerem - człowiekiem do zadań specjalnych, który działa na zlecenie hollywoodzkich bossów, gdy trzeba zatuszować kontrowersje lub usunąć niewygodne osoby z pola widzenia.

W obsadzie, poza Pittem, Debicki i Gugino, znaleźli się Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Holt McCallany, Peter Weller i Timothy Olyphant jako telewizyjny aktor James Stacy.