W 1986 roku debiutował film fantasy z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym w rolach głównych. "Nieśmiertelny" opowiadał o wiecznej walce nieśmiertelnych, rozgrywanej przez wieki - od Szkocji po współczesny Nowy Jork. Choć w kinach początkowo nie został doceniony, na przestrzeni lat znalazł grono wiernych fanów, a dzięki ich uwielbieniu powstało kilka kontynuacji oraz serial telewizyjny.

Już od jakiegoś czasu wiemy, że "Nieśmiertelny" powróci w nowej odsłonie, a tym razem jego twarzą będzie Henry Cavill. Uwielbiany gwiazdor wcieli się w rolę MacLeoda. Na ekranie zobaczymy również inne gwiazdy: Russell Crowe wystąpi jako Ramirez, Dave Bautista jako Kurgan, a Karen Gillan jako Heather, ukochana bohatera. Do sieci trafiły właśnie nowe zdjęcia z planu!

"Nieśmiertelny": oczekiwania rosną

Podczas niedawnego CinemaConu Amazon MGM Studios zaprezentowało najnowszy materiał filmowy z nadchodzącego rebootu w reżyserii Chada Stahelskiego. Materiał zaprezentował sam Cavill, mówiąc:

"Jesteśmy dopiero w połowie produkcji, ale już czujemy, że tworzymy coś naprawdę wyjątkowego".

Na zaprezentowanym materiale Kurgan ostrzega Connora: "Kiedy mój miecz zmieni historię, będziesz miał miejsce w pierwszym rzędzie, Nieśmiertelny". To skłania MacLeoda do odpowiedzi: "W porządku, skoro tak mówisz". "The Hollywood Reporter" podaje, że nagranie kończy się montażem wypowiedzi różnych postaci, obiecujących: "Może być tylko jeden".

Ekipa filmowa obecnie znajduje się w Szkocji - na XIII-wiecznym zamku Eilean Donan w miejscowości Dornie. Według "Variety" następnie ekipa przeniesie się do Polski, a na koniec zaplanowano zdjęcia w Hongkongu.

Fabuła filmu "Nieśmiertelny" koncentruje się na Connorze MacLeodzie, szkockim wojowniku z XVI wieku, który dowiaduje się o swojej nieśmiertelności i zostaje przeznaczony do walki z podobnymi sobie wojownikami. Produkcja ma trafić do kin w 2027 roku.