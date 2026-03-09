Niesamowity klimat! Nowe zdjęcia z planu "Lalki" i powiew wiosny

Trwają zdjęcia do filmu Macieja Kawalskiego "Lalka". Nowa kinowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa ma imponującą obsadę. W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat.

Z okazji Dnia Kobiet pojawiła się najnowsza fotografia, która pokazała fanom, jak główna bohaterka spędza wiosenne dni.

"Lalka": nowe zdjęcia z planu

Najnowsze kadry pochodzą z Łazienek Królewskich - jednego z najbardziej rozpoznawalnych parków Warszawy. Jak podkreślają twórcy, wybór tego miejsca nie jest przypadkowy - jako jedno z niewielu miejsc idealnie odwzorowuje ono klimat epoki i bardzo niewiele potrzeba, by widz wyobraźnią przeniósł się do świata wykreowanego przez Bolesława Prusa.

Najnowsze kadry z planu pokazują Kamilę Urzędowską i Marię Dębską podczas radosnej chwili wytchnienia. Kobiety wcielają się w role Izabeli Łęckiej i Kazimiery Wąsowskiej. W opisie zdjęcia możemy przeczytać:

"Dwie różne osobowości, dwie energie, jeden świat"

"Lalka": imponująca produkcja

Nadchodząca produkcja ma wiele do zaoferowania - oprócz gwiazdorskiej obsady, widzowie będą mogli zachwycić się także scenografią, która może zaimponować wielu fanom dopracowanych szczegółów.

Na warszawskim Krakowskim Przedmieściu powstała imponująca scenografia. Jej głównym elementem jest zbudowany od podstaw sklep Stanisława Wokulskiego, łącznie z imponującym gabinetem głównego bohatera.

"Jest w tym coś magicznego. Ten budynek, który teraz został scenograficznie postawiony, stoi dokładnie w miejscu, gdzie w czasach Bolesława Prusa istniała kamienica. Nie przetrwała wojny i nie została odbudowana. A przecież właśnie tutaj, w 'Lalce', Prus umieścił mieszkanie Wokulskiego. Odtwarzamy więc jakiś element historii z jego czasów. Jest w tym pewien meta-magiczny poziom" - zdradził reżyser jakiś czas temu.

Zdjęcia do filmu "Lalka" rozpoczęły się pod koniec lipca. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński. Za kostiumy odpowiada Katarzyna Lewińska. Producentem jest Radosław Drabik (Gigant Films). Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku.