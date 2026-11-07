Niesamowity efekt filmu Netlfiksa. Polacy wracają do Lady Pank

"Mniej obcy" wzbudził większe zainteresowanie muzyką Lady Pank

"Mniej obcy" śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia.

Film wzbudził większe zainteresowanie zespołem Lady Pank oraz jego utworami. Jak dowiadujemy się z podsumowania przygotowanego przez Spotify od premiery "Mniej obcy" Kristoffera Rusa "Lady Pank" jest siódmym najczęściej wyszukiwanym hasłem w muzycznym serwisie, a sama liczba wyszukiwań wzrosła o 375%. Z kolei odtworzenia katalogu z utworami zespołu - o 117%.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku czwartego sezonu "Stranger Thingss". kiedy kultowy utwór Kate Bush z 1985 roku zyskał nowe życie, a jego odtworzenia na Spotify mocno wzrosły. Piosenka, która pojawia się w kluczowej scenie z udziałem Max (Sadie Sink), zarobiła ponad 2,3 miliona dolarów z samych odtworzeń.

W przypadku "Mniej obcy" wzrosło również zainteresowanie koncertami Lady Pank. Jak informuje eBilet po premierze filmu ruch na stronie zespołu zwiększył się o 400% względem sierpnia, a liczba odsłon była o ponad 200% większa niż we wrześniu,

"Mniej obcy": od młodzieńczej fascynacji po narodziny kultowego zespołu

"Reżyser Kristoffer Rus opowiada historię Jana Borysewicza: od młodzieńczej fascynacji gitarą, przez narodziny Lady Pank, wielką popularność zespołu, współpracę z Andrzejem Mogielnickim, po cenę, którą trzeba zapłacić za sukces. Jest więc PRL, bunt przeciwko systemowi, rock'n'roll, alkohol, rodzinne dramaty, konflikty, koncerty i autodestrukcja. Jest materiał na opowieść o artyście uwikłanym we własny mit" - zauważa w recenzji Marcin Radomski.

Zobacz też: Córka Jana Borysewicza zamieściła sprostowanie. Chodzi o jedną scenę filmu