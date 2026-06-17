"Trevor Noah's World Cup Watch Party" to program dawnego prowadzącego "Daily Show", w którym ogląda on mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej wraz z zaproszonymi gośćmi. Jest on dostępny na platformie YouTube.

Myers towarzyszył mu w czasie meczu Francji z Senegalem. W trakcie rozgrywki Noah spytał komika, czy zamierza powrócić do roli Austina Powersa. Ten odpowiedział krótko: "tak". Postać stanowi parodię Jamesa Bonda, wyznającą wolną miłość i zbudowaną ze stereotypów dotyczących popkultury lat 60.

Mike Myers jako Doktor Zło East News East News

Przełom XX i XXI wieku należał do Austina Powersa

"Austin Powers to wszystko, co oglądałem w telewizji w młodości. Moi rodzice pochodzili z Liverpoolu i nie ma nic bardziej angielskiego od Anglika, który nie mieszka już w swoim kraju. Każda molekuła brytyjskiej kultury, która przekroczyła Atlantyk, była smakowana i wielbiona" - wspominał Myers w jednym z wywiadów.

Bohater zadebiutował w 1997 roku w filmie "Austin Powers: Agent specjalnej troski". Powrócił dwa lata później w "Austinie Powersie 2 - Szpiegu, który nie umiera nigdy". Trylogię zamknął "Austin Powers i Złoty Członek" z 2002 roku. Myers wcielał się także w Doktora Zło, nemezis Powersa, Grubego Drania, szkockiego pomagiera antagonisty, oraz Złotego Członka, holenderskiego geniusza zbrodni. Seria spotkała się z sympatią widzów, zarabiając łącznie ponad 676 milionów dolarów na całym świecie.

Myers nie podał więcej informacji. W przeszłości Jay Roach, reżyser trylogii, zdradził, że chętnie stanie za kamerą kolejnej części. Doktor Zło powracał w krótkich występach w telewizji w programach "Saturday Night Live" i "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", w których komentował bieżące kwestie polityczne.



