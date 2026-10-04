Niepokorna legenda Hollywood. Nigdy nie przepraszała za to, jaka jest

Susan Abigail Sarandon urodziła się 4 października 1946 roku w Nowym Jorku i od samego początku udowadniała, że nie zamierza wpisywać się w żaden schemat. Zanim stała się światowej sławy gwiazdą, jej życie dalekie było od blichtru i czerwonych dywanów. Dorastała w Jackson Heights w Queens i skończyła Edison High School, gdzie już jako nastolatka występowała w szkolnych sztukach i odwiedzała chorych w pobliskim szpitalu.

W trakcie studiów i tuż po nich utrzymywała się z najbardziej przyziemnych zajęć: opróżniała baseny w szpitalu, strzygła włosy, sprzątała domy i pracowała jako operator centrali telefonicznej.

W 1967 roku wyszła za mąż za Chrisa Sarandona (z którym rozstała się w 1970, a sformalizowali rozwód w 1979 r.), a w 1972 roku po raz pierwszy stanęła na deskach Broadwayu w sztuce Gore'a Vidala.

Od debiutu po pierwsze skandale

Przed kamerą zadebiutowała w wieku 24 lat w dramacie "Joe" Johna G. Avildsena. Głośniej zrobiło się o niej pięć lat później, gdy wystąpiła u boku Roberta Redforda w "Wielkim Waldo Pepper" (1975). Prawdziwą przepustką do sławy okazała się jednak rola Janet Weiss w kultowym musicalu "Rocky Horror Picture Show" (1975) o parze narzeczonych, której auto psuje się na pustkowiu.

Janet wyznaczyła ton dla całej kariery Sarandon - jej kolejne występy regularnie wywoływały skandale. W "Ślicznotce" (1978) zagrała prostytutkę wychowującą córkę w domu publicznym, a w "Zagadce nieśmiertelności" (1983) pojawiła się w odważnej scenie miłosnej z Catherine Deneuve, co sprawiło, że wielu widzów wychodziło z kina oburzonych.

W 1982 roku artystka zdobyła swoją pierwszą nominację do Oscara za poruszającą rolę krupierki w "Atlantic City". Lata 80. upłynęły jej pod znakiem kolejnych głośnych projektów - od "Burzy" (1980), przez skandalizujące "Czarownice z Eastwick" (1987) z Jackiem Nicholsonem, Michelle Pfeiffer i Cher, aż po "Byki z Durham" (1988), na planie którego poznała o 12 lat młodszego Tima Robbinsa, z którym spędziła ponad dwie dekady (do 2009 roku).

Uwielbiane "Thelma i Louise"

Prawdziwy triumf nadszedł w latach 90., kiedy to w zaledwie pięć lat Susan została nominowana do Oscara aż czterokrotnie! Tworzyła wybitne kreacje w takich filmach jak "Biały pałac" (1990), "Olej Lorenza" (1992), "Klient", "Małe kobietki" (oba z 1994), "Półmrok" czy "Mamuśka" (oba z 1998).

Absolutnym kamieniem milowym okazał się jednak dramat "Thelma i Louise" (1991) w reżyserii Ridleya Scotta, opowiadający o dwóch przyjaciółkach uciekających przed rutyną, których życie zmienia się po dramatycznym akcie samoobrony. Obie główne odtwórczynie: Sarandon i Geena Davis, zdobyły za te role nominacje do Oscara.

Współpraca z Susan całkowicie odmieniła życie Geeny Davis, która po latach wyznała z niezwykłą szczerością:

"To całkowicie zmieniło moje życie(...), nigdy nie spędzałam czasu z kobietą, która mówi to, co myśli, (...) Przywykłam do życia jak ktoś, kto mówi: 'Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, czy to dobry pomysł' - byłam zajęta umieraniem z grzeczności.

Gdy tylko poznałam Susan... 'O mój Boże' - to był zupełnie inny świat. I nie chodziło o to, że ktokolwiek reagował na nią inaczej. Wszyscy ją kochali(...). Pomyślałam: 'Wow, naprawdę możesz taka być'. Pokazała mi, jak to jest żyć autentycznie i chwilą."

Upragniony Oscar

Zdecydowanie najważniejszą kreację tamtej dekady aktorka stworzyła w dramacie "Przed egzekucją" (1995) w reżyserii Tima Robbinsa. Wcielając się w siostrę Helen Prejean, która towarzyszy skazanemu na śmierć więźniowi, Sarandon wreszcie odebrała zasłużonego Oscara.

W kolejnych latach nie zwalniała tempa, zachwycając w rolach drugoplanowych - od świetnego małżeńskiego duetu z Richardem Gerem w "Arbitrażu", po zagranie aż cztery różne postacie w wizjonerskim "Atlasie chmur".

Susan Sarandon i Sean Penn w filmie "Przed egzekucją" GramercyPictures/Courtesy Everett Collection East News

Susan Sarandon: niepowstrzymana aktywistka

Susan Sarandon to również jedna z najbardziej zaangażowanych i nieustępliwych aktywistek w Hollywood, która nigdy się nie cofa.

"Chcę pozostawić świat trochę lepszym lub przynajmniej wiedzieć, że próbowałam" - deklaruje, podkreślając, że jej celem jest nagłaśnianie ważnych problemów, a nie udawanie, że wie wszystko.

"Staram się nie przymykać oczu na niesprawiedliwość i potrzeby innych. Swoim dzieciom przekazuję szacunek do drugiego człowieka, chciałabym żeby w każdym widzieli tę wyjątkowość i pamiętali, że przywileje to również odpowiedzialność" - mówiła w rozmowie z magazynem "Vogue".

Jej życie prywatne, naznaczone m.in. związkami z Louisem Malle'em, Franco Amurrim (z którym ma córkę Evę Amurri), Timem Robbinsem (ojcem Jacka Henry'ego i Milesa) oraz producentem Jonathanem Bricklinem, doprowadziło ją do kolejnego ważnego punktu. W 2022 roku aktorka dokonała publicznego coming outu w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, otwarcie deklarując, że jest biseksualna.