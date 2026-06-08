Niepokój fanów wokół Ariany Grande. Co dzieje się z artystką?

Film "Wicked" z Arianą Grande z 2024 roku okazał się ogromnym hitem, stając się najbardziej dochodową adaptacją broadwayowską w historii. Produkcja otrzymała 10 nominacji do Oscara, a fani z niecierpliwością wyczekiwali premiery drugiej części. Niestety, w trakcie tras promocyjnych stan zdrowia Ariany Grande zaczął budzić niepokój. Internauci oraz fani artystki zauważyli, że wokalistka wydaje się wycofana, a jej wygląd fizyczny uległ znaczącej zmianie, co wywołało falę spekulacji na temat jej kondycji.

Ariana Grande: co dzieje się z aktorką?

Z najnowszych doniesień wynika, że artystka wraca do muzyki - zapowiedziała nowy album i wyruszyła w trasę koncertową "The Eternal Sunshine Tour". Początek trasy stał się jednak punktem zapalnym. Fani dzielą się nagraniami z koncertu w Oakland, na których widać, że kondycja Grande zdaje się budzić poważne obawy.

Choć wciąż pozostaje wątpliwość, czy materiały wideo nie zostały poddane edycji, by wzbudzić sensację, zmiany w wyglądzie i zachowaniu wokalistki są przez wielu obserwatorów odnotowywane od dawna.

"To nie jest edytowane i próbują sobie z tym poradzić", "To jest przerażające", "Mam nadzieję, że wszystko w porządku", "Ona wygląda tak niepokojąco... jestem szczerze przerażona" - czytamy w komentarzach na platformie X.

Aktorka i piosenkarka wielokrotnie prosiła o zaprzestanie komentowania jej wyglądu, jednak to nie powstrzymuje internautów przed snuciem teorii, jakoby gwiazda ukrywała chorobę. Wciąż jednak nie wiemy, czy stanu zdrowia artystki coś zagraża.