W sieci burza. CNN przeprasza za niefortunny wpis o gwiazdorze

W środę świat obiegł informacje o niepokojącym stanie zdrowia Michaela J. Foxa, aktora i producenta filmowego, gwiazdy takich produkcji jak "Powrót do przyszłości", "Family Ties", "Spin City", "Nastoletni wilkołak", "Żona idealna", "Zimnokrwisty" czy "Sknerus". Niedługo później stacja CNN opublikowała niefortunny wpis, który wzburzył mocje reakcje fanów gwiazdora. "Wspominając życie Michaela J. Foxa" - brzmiał tytuł postu ze zdjęciem aktora, który mocno sugerował, że Foxa nie ma już z nami. W internecie zawrzało.

Na fałszywe domysły szybko zareagowali przedstawiciele gwiazdy. "Michael ma się świetnie. Wczoraj był obecny na PaleyFest, pojawił się na scenie i udzielał wywiadów" - wyjawiono w rozmowie z "TMZ".

CNN od razu skasowało niefortunny materiał, który miał zostać opublikowany w wyniku "awarii". Rzecznik stacji przeprosił Michaela J. Foxa i jego rodzinę za zamieszanie.

Michael J. Fox nie może grać tak często jak dawniej. Dlaczego?

Michael J. Fox coraz rzadziej pojawia się na wielkich i małych ekranach - wszystko to za sprawą postępującej choroby Parkinsona, z którą zmaga się od 1990 roku. W ostatnim czasie aktor pojawił się gościnnie m.in. w "Terapii bez trzymanki", "Sprawie idealnej" czy "Shrinking".

