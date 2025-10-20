"Uciekinier" to nowa ekranizacja emocjonującej powieści Stephena Kinga w reżyserii Edgara Wrighta, twórcy tak nowatorskich i odjechanych obrazów jak "Baby Driver", "Ostatnia noc w Soho" czy "Scott Pilgrim kontra świat". Mówi się, że będzie to największy hit kina akcji tego roku.

Gdy stawką jest ludzkie życie, a granice etyki dawno zostały przekroczone, telewizja sięga po najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury. W najnowszym reality show jeden człowiek staje się ofiarą bezlitosnej gry - transmitowanej na żywo walki o przetrwanie, której pragnie milionowa widownia. Każdy jego krok śledzą kamery, każda chwila to próba siły, woli i bólu. To nie tylko rozrywka - to brutalny spektakl przemocy.

Glen Powell: sam Stephen King musiał zaakceptować jego angaż

W roli głównej występuje Glen Powell, a obok niego zobaczymy m.in. Josha Brolina, Lee Pace’a, Colmana Domingo, Katy O’Brian, Karla Glusmana, Emilię Jones, Williama H. Macy’ego oraz Michaela Cerę.

Podczas panelu na New York Comic Con Powell ujawnił kulisy angażu do roli. Okazało się, że decyzja o jego obsadzeniu w głównej roli musiała zostać zatwierdzona przez samego Stephena Kinga.

"Edgar [Wright] zaproponował mi ten film, a ja powiedziałem: 'Tak, zróbmy to!'. A potem tego samego wieczoru Edgar mówi: 'Musisz zostać zatwierdzony przez Stephena Kinga. On dziś wieczorem obejrzy 'Hit Mana''" - cytuje aktora portal PEOPLE.

"Musiałem czekać całą noc, aż Stephen King obejrzy 'Hit Mana' i mieć nadzieję, że rano nadal będę miał tę rolę. To było straszne" - dodał Powell.

Ostatecznie King zgodził się, aby Powell wcielił się w Bena Richardsa. Sam mistrz powieści grozy miał już okazję zobaczyć nowego "Uciekiniera" i podzielił się swoją opinią na X.

"Widziałem go i jest fantastyczny. 'Szklana pułapka' na nasze czasy. Niezależna od poglądów, porywająca jazda bez trzymanki" - napisał King.

"Uciekinier": kiedy premiera w kinach?

Film "Uciekinier" trafi do polskich kin już 7 listopada 2025 r.

