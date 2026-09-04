Niebawem poznamy polskiego kandydata do Oscara. Które filmy mają szansę?

Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana Naszewskiego już wkrótce wybierze film, który będzie reprezentował Polskę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W obradach udział wezmą również Kamila Dorbach (Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), Milenia Fiedler (montażystka filmowa i doktor habilitowana sztuki filmowej), Agnieszka Odorowicz (ekonomistka, menadżerka kultury), Małgorzata Szumowska (reżyserka i scenarzystka), Artur Liebhart (działacz kulturalny i dystrybutor filmowy), Paweł Łoziński (reżyser filmów dokumentalnych), Mariusz Włodarski (producent) oraz Tadeusz Łysiak (student Reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej).
Oscary 2027: które filmy mogą reprezentować Polskę? PISF opublikował listę
Lista zakwalifikowanych filmów, które spełniły warunki naboru i zostaną poddane ocenie, prezentuje się następująco:
- "Bez końca", reż. Michał Marczak,
- "Dziki Dziki Wschód", reż. Jan Holoubek,
- "Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski,
- "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald,
- "Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski,
- "Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski,
- "Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański.
Wybór polskiego kandydata nastąpi na posiedzeniu Komisji Oscarowej, które odbędzie się już 18 września.
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