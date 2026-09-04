Niebawem poznamy polskiego kandydata do Oscara. Które filmy mają szansę?

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazał listę tytułów zgłoszonych w naborze na kandydata do Oscara. Które produkcje mają szansę, by reprezentować nasz kraj w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy?

Kadr z filmu "Ojczyzna". Dwoje dorosłych w eleganckich ubraniach siedzi przy stole na tle dużego okna.
Kadr z filmu "Ojczyzna"Agata Grzybowska materiały prasowe

Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana Naszewskiego już wkrótce wybierze film, który będzie reprezentował Polskę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W obradach udział wezmą również Kamila Dorbach (Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), Milenia Fiedler (montażystka filmowa i doktor habilitowana sztuki filmowej), Agnieszka Odorowicz (ekonomistka, menadżerka kultury), Małgorzata Szumowska (reżyserka i scenarzystka), Artur Liebhart (działacz kulturalny i dystrybutor filmowy), Paweł Łoziński (reżyser filmów dokumentalnych), Mariusz Włodarski (producent) oraz Tadeusz Łysiak (student Reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej).

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Lista zakwalifikowanych filmów, które spełniły warunki naboru i zostaną poddane ocenie, prezentuje się następująco:

  • "Bez końca", reż. Michał Marczak,
  • "Dziki Dziki Wschód", reż. Jan Holoubek,
  • "Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski,
  • "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald,
  • "Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski,
  • "Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski,
  • "Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański.

Wybór polskiego kandydata nastąpi na posiedzeniu Komisji Oscarowej, które odbędzie się już 18 września.

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