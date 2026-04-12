Nie żyje znany aktor John Nolan. Jego bratankowie to legendy kina

John Nolan: Kariera

John Francis Nolan, młodszy brata Brendana Nolana - ojca Christophera i Jonathana - urodził się 22 maja 1938 roku. Studiował aktorstwo w prestiżowym Drama Centre w Londynie. Następnie podróżował po Irlandii z wędrowną trupą teatralną "Fit Up", aż w końcu został obsadzony w tytułowej roli w spektaklu "Romeo i Julia" granym na deskach stołecznego Richmond Theatre.

Później dołączył do słynnego Royal Court Company, gdzie grał między innymi Klitusa w "Juliuszu Cezarze". Wystąpił też w "Wesołych kumoszkach z Windsoru", "Indianach" i "Nawrocie".

Na pewien czas zrezygnował z teatralnych występów, aby zagrać główną rolę bohaterskiego młodego mężczyzny w uznanym miniserialu BBC z 1970 roku zatytułowanym "Daniel Deronda", opartym na powieści George Eliot z 1876 roku.

Wcielił się również w naukowca Geoffa Hardcastle'a w pierwszych dwóch sezonach (1970-71) dramatu BBC o tematyce ekologicznej "Doomwatch", a w 1973 roku w postać Nicka Faunta w romantycznym miniserialu ITV "Shabby Tiger".

Jego ekranowe CV obejmuje również filmy "Bequest to the Nation" (1973), "Terror" (1978) i "The World Is Full of Married Men" (1979), a także seriale telewizyjne "The Prisoner", "The Sweeney", "General Hospital", "Target", "Return of the Saint", "Enemy at the Door" i "Silent Witness".

John Nolan: Słynni bratankowie

Jego najgłośniejsze role pochodzą jednak z produkcji słynnych bratanków. John Nolan wcielił się w Douglasa Fredericksa, członka zarządu Wayne Enterprises, w filmach "Batman: Początek" (2005) i "Mroczny Rycerz powstaje" (2012). Wystąpił również w innych produkcjach reżysera: "Following" z 1998 roku i "Dunkierka" 2017 roku.

W 2013 roku dołączył do obsady serialu "Wybrani" stworzonego przez brata Christophera, Jonathana. Zagrał tajemniczego Johna Greera, byłego agenta MI6, obecnie kierującego Decima Technologies i Samaritan AI.

W 1975 roku John Nolan poślubił aktorkę Kim Hartman, z którą był do końca życia. Mieli dwójkę dzieci: Mirandę i Toma.