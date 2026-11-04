Nie żyje Tinto Brass. Lata odżegnywał się od swojego najsłynniejszego filmu

Nie żyje Tinto Brass. Włoski reżyser zmarł w wieku 93 lat

Urodzony w 1933 roku w Mediolanie Brass nie od razu wiązał swoją przyszłość z branżą filmową. Najpierw ukończył studia prawnicze w Padwie, a podczas studiów zapałał pasją do kina. Przez pewien czas pracował jako archiwista w Cinémathèque Française w Paryżu, później jednak wrócił do Włoch.

Jego debiutem reżyserskim był film "Kto pracuje, ten stracony. Na szczycie świata" (1963), który był historią o młodym anarchiście. Na przestrzeni lat stanął za kamerą takich produkcji jak "Jestem tym, kim jestem", "Krzyk", "Czarne na białym", "Salon Kitty", Wyrzutek".

Najsłynniejszym filmem w jego dorobku był jednak "Kaligula" z 1979 roku. Był to wspólny projekt Tinto Brassa i wydawcy pisma "Penthouse" Boba Guccione. Ten ostatni w sekrecie przed Brassem dodał w finalnym montażu szereg śmiałych obyczajowo scen. Producent "Kaliguli" bronił się później przed atakami o pornograficzny charakter filmu, twierdząc że chciał tylko oddać na ekranie pogańską obyczajowość Cesarstwa Rzymskiego.

Tinto Brass przez lata odżegnywał się od swoje najsłynniejszego filmu

Lata później kontrowersje związane z "Kaligulą" były kontynuowane. Tym razem za sprawą nowej wersji filmu zatytułowanej "Caligula: The Ultimate Cut", którą przygotowano bazując na ponad 96 godzinach nie upublicznionych wcześniej materiałów. Ten film miał być bliższy zamysłowi twórcy oryginalnego scenariusza, Gore Vidala. I przy tym projekcie Tinto Brass głośno mówił o swoich zastrzeżeniach.

"Na podstawie nakręconego przez mnie materiału, który znaleziono w archiwach "Penthouse'a" zmontowano nową wersję. Nie brałem w tym udziału" - czytaliśmy w oświadczeniu reżysera, jakie w 2023 roku opublikował portal Variety.

"Caligula: The Ultimate Cut" był wyświetlany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2023 roku. Ostatnimi filmami Brassa były "Monamour" (2005) oraz "Hotel Courbet" (2009).