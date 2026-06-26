Nie żyje Sławomir Żukowski. Grał w filmach i serialach. "Był człowiekiem pełnym pasji"

Nie żyje Sławomir Żukowski. Aktor, scenograf, reżyser teatralny i założyciel Teatru BELFEgoR w Tychach zmarł 25 czerwca. Miał 67 lat.

Sławomir Żukowski w jasnym kapeluszu i marynarce, czarna koszulka z nadrukiem, patrzy w obiektyw.
Sławomir Żukowski (20 listopada 1958 - 25 czerwca 2026)filmpolski.pl

Nie żyje aktor i reżyser Sławomir Żukowski

25 czerwca w wieku 67 lat zmarł Sławomir Żukowski - aktor, rysownik, scenograf, reżyser. O jego śmierci poinformował na swym profilu na Facebooku Maciej Gramatyka, prezydent Tychów.

"Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Sławomira Żukowskiego - rysownika, scenografa, reżysera oraz założyciela Teatru BELFEgoR. W 1986 roku powołał do życia teatr, który przez lata zdobywał uznanie publiczności i jurorów, odnosząc sukcesy na scenach w kraju i za granicą.

Sławomir Żukowski był człowiekiem pełnym pasji, kreatywności i artystycznej odwagi. Swoją twórczością inspirował kolejne pokolenia, pozostawiając po sobie dorobek, który będzie żył w pamięci mieszkańców i środowiska teatralnego.

Rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz wszystkim związanym z Teatrem BELFEgoR składam szczere wyrazy współczucia. Sławku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci" - napisał prezydent Tychów.

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Sławomir Żukowski był założycielem i twórcą Teatru Alternatywnego BELFEgoR w Tychach, który działał od 1986 roku.

Jako aktor pojawił się w filmach: "Autsajder", "Powrót giganta" i "Miłość w mieście ogrodów". Zagrał też w jednym z odcinków serialu TVP "Święta wojna".

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