Nie żyje Sebastián Lelio. 52-letniego reżysera odnaleziono w domu w Santiago

Z Santiago nadeszły tragiczne wieści, które wstrząsnęły światem kinematografii. W piątek, w wieku zaledwie 52 lat, zmarł Sebastián Lelio - chilijski reżyser, scenarzysta i laureat Oscara.

Jego partnerka, aktorka Amalia Kassai, zamieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym ujawniła, że przyczyną śmierci były nagłe powikłania zdrowotne. Jak podają chilijskie media, w tym serwis El Mercurio Online, Kassai skontaktowała się ze służbami po tym, jak ciało reżysera odnaleziono w jego domu w dzielnicy Las Condes w Santiago.

"Przeżywamy bardzo bolesny okres, a jego pamięć pozostanie z nami na zawsze. Był wspaniałą osobą, która wniosła wkład w chilijską kulturę w ważnych momentach jej historii" - napisała Amalia Kassai w pożegnalnym wpisie.

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"Chilijski Almodóvar"

Sebastián Lelio bywał powszechnie nazywany "chilijskim Almodóvarem".

Droga Sebastiana Lelio na reżyserskie szczyty była długa. Jego fabularnym debiutem była nakręcona w 2005 roku "Święta rodzina", zaprezentowana na festiwalu w San Sebastián. Opowieść o ojcu zaintrygowanym dziewczyną własnego syna powstała w zaledwie trzy dni, choć sam proces montażu zajął artyście prawie rok.

Po sukcesie debiutu reżyser z nie do końca wyjaśnionych przyczyn zdecydował się na zmianę nazwiska z Sebastián Campos - noszonego po ojczymie, na Lelio - nazwisko rodowe ojca.

Kolejne lata przyniosły pasmo festiwalowych sukcesów. Drugi film twórcy, "Narodzenie" (2009), poświęcony alienacji nastolatków, debiutował w sekcji Quinzaine des Réalisateurs na 62. MFF w Cannes. Z kolei zaprezentowany na festiwalu w Locarno "Rok tygrysa" (2011) w poruszający sposób ukazwał ucieczkę więźnia podczas tragicznego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Chile w 2010 roku.

Pierwszym sukcesem była premiera filmu "Gloria" z 2013 roku, za który odtwórczyni tytułowej roli, Paulina García, zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Prawdziwym triumfem w jego karierze okazała się jednak "Fantastyczna kobieta" z 2017 roku. Poruszająca opowieść o transpłciowej kobiecie zmagającej się z żałobą i uprzedzeniami miała swoją światową premierę w Berlinie, szybko wyrastając na absolutnego faworyta krytyków. W 2018 roku film zapisał się w historii, zdobywając dla Chile Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.

Sukces otworzył Lelio drzwi do międzynarodowych koprodukcji. W swoim anglojęzycznym dramacie "Nieposłuszeństwo" (2017) zgromadził na planie Rachel Weisz oraz Rachel McAdams, opowiadając o zakazanej miłości i powrocie do ortodoksyjnej wspólnoty żydowskiej. Co ciekawe, scenariusz do tego filmu powstał we współpracy z Rebeką Lenkiewicz - współscenarzystką nagrodzonej Oscarem "Idy" Pawła Pawlikowskiego.