Nie żyje Robert Duvall. Miał 95 lat

Duvall rozpoczął karierę aktorską na początku lat 50. XX wieku. W kolejnej dekadzie zaczął występować w filmie i telewizji. Szybko stał się rozpoznawalnym aktorem charakterystycznym. W latach 70. za sprawą "Ojca chrzestnego", "Sieci" i "Czasu Apokalipsy" spotkał się z uznaniem krytyków i branży. Wraz z nim przyszły także propozycje występów pierwszoplanowych. W 1984 roku otrzymał Oscara za główną rolę w "Pod czułą kontrolą".

W kolejnych latach potwierdził swój talent między innymi w wyreżyserowanym przez siebie "Apostole", a także "Adwokacie" i "Sędzim" oraz filmie telewizyjnym "Stalin".

Talent Duvalla został naprawdę doceniony dopiero po premierze "Ojca Chrzestnego" w 1972 roku. Aktor miał wówczas 41 lat. Rola Toma Hagena, consigliere Vita Corleone, a później jego syna Michaela, przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara w karierze. Aktor powtórzył ją w kontynuacji z 1974 roku. Nie pojawił się jednak w zamknięciu trylogii, które miało swą premierę w 1990 roku.

Filmografię Duvalla zamykają dwa filmy Netfliksa z 2022 roku: "Bielmo" i "Rzut życia".

Robert Duvall nie żyje

Informacje o śmierci aktora przekazał m.in. serwis TMZ, czerpiąc wiedzę z posta na Facebooku żony Roberta Duvalla - Luciany. Kobieta ogłosiła smutną wieść 16 lutego.

"Wczoraj pożegnaliśmy mojego ukochanego męża, drogiego przyjaciela i jednego z najwspanialszych aktorów naszych czasów. Bob odszedł spokojnie w domu, otoczony miłością i wsparciem".

Ostatnie urodziny obchodził 5 stycznia 2026 roku.