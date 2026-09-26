Wieści o śmierci operatora Ryszarda Lenczewskiego przekazał Paweł Pawlikowski podczas gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Artysta zadedykował zmarłemu nagrodę otrzymaną za reżyserię "Ojczyzny". Niedługo później smutne wieści potwierdził na Facebooku Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Ryszarda Lenczewskiego - wybitnego operatora filmowego, którego wizja i wrażliwość na obraz na zawsze pozostaną w historii kina. Jako operator obrazu zrealizował 21 filmów fabularnych i 3 seriale telewizyjne. Był członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 2018 roku otrzymał Złoty Medal 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis'. Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy.

Jak podaje portal filmpolski.pl, operator zmarł 25 września 2026 roku.

Ryszard Lenczewski nie żyje. Jeden z najsłynniejszych polskich operatorów filmowych miał 78 lat

Ryszard Lenczewski urodził się 5 czerwca 1948 roku w Miłkowie. W 1974 roku ukończył Wydział Operatorski w łódzkiej szkole filmowej, gdzie w kolejnych latach pracował jako wykładowca. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora sztuk filmowych.

W 2013 roku został uhonorowany Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", a w 2018 roku odznaczono go Złotym Medalem. Z kolei w 2022 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii.

Na przestrzeni lat operator współpracował z wieloma wybitnymi reżyserami, w tym z Krzysztofem Zanussim, Bogdanem Dziworskim, Juliuszem Machulskim, Andrzejem Barańskim, Johnem Crowleyem oraz Joe Wrightem.

Szczególny sukces przyniosła mu współpraca z Pawłem Pawlikowskim przy filmie "Ida" z 2013 roku. Za zdjęcia zrealizowane razem z Łukaszem Żalem otrzymał Złotą Żabę na festiwalu operatorów Camerimage, Złotego Lwa w Gdyni, Europejską Nagrodę Filmową oraz nominację do Oscara.

Ryszard Lenczewski współtworzył również takie słynne produkcje jak "Boża podszewka", "Anna Karenina", "Karol II - Władza i namiętność" (BAFTA TV za Najlepsze zdjęcia i światło w fabule), "U Pana Boga za piecem", "Lato Miłości" czy "Kamień na kamieniu".

Był również członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC), Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, Europejskiej Akademii Filmowej oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 2025 roku wspólnie z Katarzyną Taras napisał książkę poświęconą sztuce operatorskiej - "Bez lasotaśmy nie ma filmu. Podręcznik mówiony sztuki operatorskiej".