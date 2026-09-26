Nie żyje polski operator Ryszard Lenczewski. Był nominowany do Oscara

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

W wieku 78 lat zmarł ceniony operator filmowy Ryszard Lenczewski. Był laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej oraz statuetki BAFTA TV. Na koncie miał również nominację do Oscara za zdjęcia do "Idy" Pawła Pawlikowskiego.

Starszy mężczyzna z siwymi włosami, ubrany w ciemną kurtkę i koszulkę, patrzy lekko w bok na tle rozmytego, ciemnego wnętrza.
Ryszard LenczewskiMIKOLAJ ZACHAROW/REPORTEREast News

Wieści o śmierci operatora Ryszarda Lenczewskiego przekazał Paweł Pawlikowski podczas gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Artysta zadedykował zmarłemu nagrodę otrzymaną za reżyserię "Ojczyzny". Niedługo później smutne wieści potwierdził na Facebooku Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Ryszarda Lenczewskiego - wybitnego operatora filmowego, którego wizja i wrażliwość na obraz na zawsze pozostaną w historii kina. Jako operator obrazu zrealizował 21 filmów fabularnych i 3 seriale telewizyjne. Był członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 2018 roku otrzymał Złoty Medal 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis'. Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy.

Jak podaje portal filmpolski.pl, operator zmarł 25 września 2026 roku.

Ryszard Lenczewski nie żyje. Jeden z najsłynniejszych polskich operatorów filmowych miał 78 lat

Ryszard Lenczewski urodził się 5 czerwca 1948 roku w Miłkowie. W 1974 roku ukończył Wydział Operatorski w łódzkiej szkole filmowej, gdzie w kolejnych latach pracował jako wykładowca. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora sztuk filmowych.

W 2013 roku został uhonorowany Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", a w 2018 roku odznaczono go Złotym Medalem. Z kolei w 2022 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii.

Na przestrzeni lat operator współpracował z wieloma wybitnymi reżyserami, w tym z Krzysztofem Zanussim, Bogdanem Dziworskim, Juliuszem Machulskim, Andrzejem Barańskim, Johnem Crowleyem oraz Joe Wrightem.

Szczególny sukces przyniosła mu współpraca z Pawłem Pawlikowskim przy filmie "Ida" z 2013 roku. Za zdjęcia zrealizowane razem z Łukaszem Żalem otrzymał Złotą Żabę na festiwalu operatorów Camerimage, Złotego Lwa w Gdyni, Europejską Nagrodę Filmową oraz nominację do Oscara.

Ryszard Lenczewski współtworzył również takie słynne produkcje jak "Boża podszewka", "Anna Karenina", "Karol II - Władza i namiętność" (BAFTA TV za Najlepsze zdjęcia i światło w fabule), "U Pana Boga za piecem", "Lato Miłości" czy "Kamień na kamieniu".

Był również członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC), Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, Europejskiej Akademii Filmowej oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 2025 roku wspólnie z Katarzyną Taras napisał książkę poświęconą sztuce operatorskiej - "Bez lasotaśmy nie ma filmu. Podręcznik mówiony sztuki operatorskiej".

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