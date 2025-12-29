Nie żyje polski aktor. "Ogromna, bardzo bolesna strata"

Nie żyje aktor Ireneusz Pastuszak. Miał 65 lat

Zmarł aktor Ireneusz Pastuszak. Informację o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał w niedzielę, 28 grudnia, prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Smutną wiadomość potwierdziła córka aktora, Paulina, napisał o tym również tarnowski teatr.

Pastuszak zmarł w sobotę wieczorem. Miał 65 lat.

"Nie żyje Ireneusz Pastuszak, geniusz tarnowskiej sceny teatralnej. Hipnotyzował każdą rolą. Był prawdziwą perłą tarnowskiego teatru, bez którego trudno sobie wyobrazić tarnowski świat kulturalny. Był również wyjątkowym człowiekiem, który nosił w sobie wyjątkową miłość do sztuki i kultury. Ogromna, bardzo bolesna strata" - napisał na Facebooku Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.

Reklama

Ireneusz Pastuszak urodził się 27 stycznia 1960 roku. W 1985 roku ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Występował w teatrach: im. Siemaszkowej w Rzeszowie (1980-86, 2008-10), im. Słowackiego w Krakowie (1986-92). W latach 1992-94 oraz od 2011 występował w Teatrze im. Solskiego w Tarnowie.

Miał na swoim koncie kilkadziesiąt ról teatralnych. Do tych najważniejszych i najbardziej cenionych należały m.in. kreacja Artura w "Tangu" Sławomira Mrożka, Gerwazego w "Panu Tadeuszu" czy Valentina w spektaklu "Pocałunek kobiety-pająka".

Można było oglądać go również w filmach i serialach. Wystąpił m.in. w takich produkcjach, jak "Johnny" , "Słoń" , "Życie w błocie się złoci", "Serce serduszko", "Młody Piłsudski", "Korona królów" , "Szpilki na Giewoncie", "Stara baśń" czy "Dzielnica strachu".