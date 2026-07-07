Nie żyje pierwsza żona Woody'ego Allena. Grała w jego filmach

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Louise Lasser, gwiazda wczesnych filmów Woody'ego Allena i jego pierwsza żona, zmarła w wieku 87 lat. Aktorka znana m.in. z "Bierz forsę i w nogi" odeszła w poniedziałek w swoim domu z przyczyn naturalnych.

Louise Lasser w luźnym swetrze i spodniach, z rozłożonymi ramionami, stoi na scenie.
Nie żyje aktorka komediowa Louise LasserLynn GoldsmithGetty Images

Nie żyje Louise Lasser, aktorka i była żona Woody'ego Allena

Lasser rozpoczęła swoją karierę od występów na Broadwayu w latach 60. XX wieku. W 1965 roku zagrała w jednym z pierwszych filmów Woody'ego Allena "Co słychać, koteczku?". Relacja tej dwójki stopniowo przechodziła ze stopy czysto zawodowej także na grunt prywatny. Już rok później Lasser została żoną Allena.

Aktorka wystąpiła w wielu innych produkcjach słynnego reżysera, takich jak "Bierz forsę i w nogi", "Bananowy czubek", "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać" czy "Wspomnienia z gwiezdnego pyłu". Ich filmowa współpraca ciągnęła się przez wiele lat, nawet po rozwodzie, który aktorska para sfinalizowała w 1970 roku.

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Oprócz filmów Allena, Louise Lasser miała na swoim koncie wiele innych znanych produkcji. Najważniejszą rolę w karierze bez wątpienia odegrała w serialu "Mary Hartman, Mary Hartman", jednej z najbardziej rozpoznawalnych oper mydlanych w Stanach Zjednoczonych tamtego okresu.

Lasser sprawdzała się również jako prowadząca program "Saturday Night Live" w 1976 roku. Zaliczyła także gościnne występy w "The Bob Newhart Show" czy serialu HBO "Girls" autorstwa Leny Dunham.

Po raz ostatni pojawiła się na dużym ekranie w 2022 roku w filmie "Śmieszne strony" Clive'a Owena.

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