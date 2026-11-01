Nie żyje aktor Paweł Tucholski. Głos Simby miał 57 lat

W wieku 57 lat zmarł polski aktor filmowy, dubbingowy i teatralny Paweł Tucholski. Artysta znany był przede wszystkim jako głos uwielbianych postaci z filmów animowanych Disneya. Informację o śmierci aktora jako pierwsze przekazało Radio Żnin FM.

"Jego śmierć to bolesna wiadomość dla środowiska artystycznego, ale również dla rodzinnego Żnina i Pałuk, z którymi związane były początki jego drogi twórczej" - czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Artystę pożegnał również portal Broadway w Polsce, gdzie w poruszających słowach opisano jego osobowość i osiągnięcia w karierze.

"Odszedł Paweł Tucholski. Dla wielu znakomity aktor, artysta o niezwykłej wrażliwości i wyjątkowym głosie, którego kreacje na scenie, przed kamerą i za mikrofonem pozostaną z nami na zawsze. Dla nas jednak przede wszystkim wspaniały kolega, z którym wspólna praca była prawdziwą przyjemnością" - czytamy.

"Pawle, będziemy pamiętać Twój uśmiech, niebanalne poczucie humoru, życzliwość i profesjonalizm, z którym podchodziłeś do swojej pracy (...) Dziękujemy za wspólny czas, wszystkie spotkania i emocje, które nam podarowałeś. Będzie nam Ciebie brakowało" - dodali współpracownicy Tucholskiego.

Paweł Tucholski nie żyje. Jego głos znały miliony Polaków

Paweł Tucholski urodził się 6 lutego 1969 roku w Żninie. Ukończył studia na Państwowe Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie oraz w Studium Wokalnym w Poznaniu. Występował m.in. w warszawskim Teatrze Kwadrat oraz w Teatrze Dramatycznym.

Był dwukrotnym laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Zdobył także nagrodę główną na Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Bydgoszczy.

Tucholski stworzył niezapomniane kreacje aktorskie w kultowych filmach Disneya. Widzowie znają go przede wszystkim z użyczania głosu Simbie z "Króla Lwa" oraz Aladynowi. Zagrał również w wielu popularnych polskich serialach, takich jak "Miodowe Lata", "Prawo Agaty", "M jak miłość" czy "The Office PL". Był uczestnikiem pierwszej edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo.

Nie podano informacji o przyczynie jego śmierci.



