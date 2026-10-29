Patrick Stewart nie żyje. Jego filmy pokochały miliony

Nie żyje wybitny brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny Patrick Stewart. Uwielbiany gwiazdor hitów, takich jak "Star Trek" i "X-Men" oraz "Opowieści wigilijnej" zmarł w wieku 86 lat.

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj w swoim domu w Los Angeles, u boku ukochanej żony Sunny, odszedł sir Patrick Stewart. Jego śmierć poprzedziła krótka i poruszająca walka z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego" - czytamy w oświadczeniu na profilu aktora w mediach społecznościowych.

"W ostatnich chwilach otaczali go najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Towarzyszyła im żywa muzyka, modlitwa, łzy, śmiech i głębokie emocje - takie, jakie tylko on potrafił wywołać po całym życiu poświęconym nam wszystkim" - dodali bliscy Stewarta.

W oświadczeniu podkreślono, że Stewart zostanie zapamiętany jako człowiek pełen godności, empatii i człowieczeństwa, które przejawiał w każdej swojej roli - zarówno w sztuce, jak i w życiu prywatnym.

Nie żyje Patrick Stewart. Gwiazdor "Star Treka" miał 86 lat

Patrick Stewart pozostawił po sobie imponujący filmowy dorobek. Legendarny brytyjski aktor dał się poznać szerszej publiczności m.in. jako profesor Charles Xavier w kultowej serii "X-Men" oraz kapitan Jean-Luc Picard w "Star Treku". Choć to właśnie z tych ról zapamiętają go miliony fanów na całym świecie, Stewart przez lata budował swoją pozycję nie tylko w Hollywood, ale również w kinie niezależnym i na deskach największych światowych teatrów.

Legenda brytyjskiego kina przyszła na świat 13 lipca 1940 roku w Mirfield w angielskim hrabstwie West Yorkshire. Stewart zadebiutował na scenie już w latach 60. i przez ponad dwadzieścia lat pracował w Royal Shakespeare Company. W latach 70. zaliczył swój debiut na Broadwayu.

Wkrótce więcej informacji...