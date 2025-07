Nie żyje Michael Madsen. Kultowy aktor miał 67 lat

Michael Madsen urodził się 25 września 1958 roku. Aktorskiego rzemiosła uczył się w Steppenwolf Theatre Company w Chicago, gdzie jednym z jego nauczycieli był John Malkovich.

Debiutował w 1982 roku w filmie "Against All Hope". Od tego czasu regularnie pojawiał się w małych rolach, głównie gangsterów, psychopatów lub naciągaczy. W 1991 roku zagrał w dramacie "Thelma i Louise" Ridley'a Scotta. Rok później wcielił się w Victora Vegę, we "Wściekłych psach" Quentina Tarantino. Właśnie ta rola przyniosła mu największą popularność.

Reklama

Dzięki niej zaangażowano Madsena do dwóch części "Uwolnić orkę" (1993 i 1995), westernu "Wyatt Earp" oraz thrillera s-f "Gatunek".

W 1997 roku wcielił się w głowę mafijnej rodziny w gangsterskim filmie "Donnie Brasco". Mniej więcej w tym samym okresie zaczął pojawiać się w tanich filmach sensacyjnych i horrorach, wydawanych bezpośrednio na rynek wideo, a później DVD. Czasem jednak udawało mu się wystąpić w wysokobudżetowych produkcjach, chociażby w dwóch częściach "Kill Bill" Tarantino (2003 i 2004) oraz adaptacji komiksu "Sin City - Miasto grzechu" Roberta Rodrigueza (2005).

Jego pierwszym sukcesem po wielu latach okazała się rola w ostatnim filmie Tarantino - westernie "Nienawistna ósemka" (2015).

Michael Madsen zmarł w swoim domu

Aktora znaleziono nieprzytomnego wczesnym rankiem w jego domu w Malibu. Miał 67 lat.

Policjanci zareagowali na wezwanie w czwartek wczesnym rankiem. Na miejscu stwierdzono zgon i z pierwszych informacji wynika, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Menedżer aktora powiedział, że Madsen zmarł z powodu zatrzymania akcji serca.

"W ciągu ostatnich dwóch lat Michael Madsen wykonał niesamowitą pracę przy niezależnych filmach, w tym nadchodzących filmach fabularnych 'Resurrection Road', 'Concessions' i 'Cookbook for Southern Housewives' i naprawdę nie mógł się doczekać tego kolejnego rozdziału w swoim życiu" — powiedzieli menedżerowie Susan Ferris i Ron Smith oraz rzeczniczka prasowa Liz Rodriguez.

Aktor planował wydać własną książkę zatytułowaną "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".