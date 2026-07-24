Chris Anne Affleck usłyszała diagnozę w grudniu 2025 roku. Dowiedziała się, że pozostało jej około sześciu miesięcy życia. Marzyła, by zobaczyć, jak jej wnuk Atticus kończy szkołę średnią. 31 maja wraz z resztą rodziny uczestniczyła w rozdaniu dyplomów. Zmarła dwa dni później podczas snu.

Chris Anne Affleck wspierała synów na początku kariery

Urodziła się w Nowym Jorku w grudniu 1942 roku. Ukończyła Harvard i przez 35 lat pracowała jako nauczycielka w szkole publicznej. Od 2008 roku przebywała na emeryturze. Przez całe swoje życie walczyła o prawa obywatelskie.

W 1972 roku na świat przyszedł jej pierwszy syn Ben. Casey urodził się trzy lata później. W tym samym czasie rodzina przeniosła się do stanu Massachusetts. W 1984 Chris Anne rozstała się ze swoim mężem. Samotnie wychowywała synów i odegrała kluczową rolę w początkach ich kariery. Zapoznała nastoletniego Bena ze swoją koleżanką ze studiów, reżyserką castingów Patty Collins, która pomogła mu w jego pierwszych przesłuchaniach.

Chris Anne Affleck towarzyszyła swojemu synowi podczas rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie otrzymał on z Mattem Damonem statuetkę za scenariusz oryginalny "Buntownika z wyboru". Ben wygrał drugą nagrodę Akademii za produkcję "Operacji Argo" w 2013 roku. Casey otrzymał Oscara za pierwszoplanową rolę męską w "Manchester by the Sea" w 2017 roku.