Nie żyje Marcel Łoziński. Wybitny polski filmowiec miał 85 lat

Nie żyje Marcel Łoziński

Zmarł Marcel Łoziński, jeden z najbardziej znanych i nagradzanych na świecie polskich twórców polskiego filmu dokumentalnego. Nominowany do Oscara w roku 1994 za film "89 mm od Europy", twórca i laureat nagrody Europejskiej Akademii Filmowej w roku 2009 za film "Poste Restante", miał 85 lat. Był ojcem cenionego dokumentalisty Pawła Łozińskiego.

Informacja o jego śmierci pojawiła się na profilu filmpolski.pl na Facebooku.

"Życie jest jak film dokumentalny. Patrzę tak sobie ciągle na ten film dokumentalny bez myślenia o końcu, bo nie wiem, ile jeszcze taśmy zostało w kasecie" - powiedział Marcel Łoziński w 2020 roku, kiedy obchodził 80. urodziny.

Reklama

"Należę do pokolenia Kieślowskiego. Zaczynaliśmy razem w latach 70. Staraliśmy się nie tylko opisywać rzeczywistość w sposób prawdziwy - co w polskim dokumencie zaczęło się w latach 60. - ale również interpretować ją. Tzn. wydobywać nie to, co oczywiste, ale i to, co ukryte, a co stanowi o sensie tej rzeczywistości" - mówił wtedy.

Marcel Łoziński - reżyser, dokumentalista, pedagog

Marcel Łoziński urodził się 17 maja 1940 roku w Paryżu. Był absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi. W latach 70. XX wieku, wraz z m.in. Krzysztofem Kieślowskim, Tomaszem Zygadło czy Pawłem Kędzierskim, współtworzył "nową zmianę" w polskim dokumencie.

Nominowany do Oscara w roku 1994 za film "89 mm od Europy". Laureat nagrody Europejskiej Akademii Filmowej w roku 2009 za film "Poste Restante". Od 1995 roku był członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej.



Dokument Marcela Łozińskiego "Wszystko może się przytrafić" otrzymał w 2016 roku tytuł "Najlepszy Polski Film Dokumentalny Stulecia" w internetowym plebiscycie publiczności, który towarzyszył przeglądowi "100/100. Epoka Polskiego Filmu Dokumentalnego".

Wśród innych produkcji podpisanych przez Łozińskiego warto wspomnieć o "Zderzeniu czołowym" (1975), "Żeby nie bolało" (1998) czy "Jak to się robi" (2006). Był także autorem filmu "Ojciec i syn w podróży" (2013).

W 2016 roku odebrał nagrodę Smoka Smoków Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Zdobywca "Paszportu Polityki" za całokształt twórczości. Wielokrotnie nagradzany na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a także na festiwalach w San Francisco, Lipsku, Berlinie, Tokio, Sydney, Montrealu, Oberhausen, Nyon i wielu innych na całym świecie.

Laureat licznych nagród m.in. Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody Wolności im. Andrzeja Wajdy, Światowej Nagrody Filmowej Niezależnych "Grand Off", Nagrody Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.



W 2014 roku odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, rok później - Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.