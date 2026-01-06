Nie żyje legenda koreańskiego kina. Ahn Sung-ki miał 74 lata

Ahn Sung-ki nie żyje. Był legendą koreańskiego kina

Ahn Sung-ki cieszył się dużą popularnością zarówno w Korei, jak i za granicą. Zadebiutował jako pięciolatek w filmie "Twilight Train" (reż. Kim Ki-young) z 1957 roku. Jako aktor dziecięcy wystąpił w niemal 70 produkcjach. Międzynarodowe uznanie zyskał dzięki roli kieszonkowca w filmie Kima "Defiance of a Teenager" (1959). Uhonorowano go za to nagrodą specjalną dla młodych aktorów na MFF w San Francisco; była to pierwsza nagroda aktorska przyznana Koreańczykowi na zagranicznym festiwalu filmowym. W wieku ośmiu lat wystąpił także w horrorze "Pokojówka" (1960), uważanym za jeden z najlepszych filmów tamtejszej kinematografii.

Reklama

Później przez wiele lat miał przerwę od aktorstwa dzięki czemu później, jak twierdził, łatwiej było mu oddać przed kamerą codzienne zmagania ludzi. W tym czasie ukończył studia na Uniwersytecie Hankuk University of Foreign Studies, gdzie uczył się języka wietnamskiego. Jako dorosły zadebiutował w filmie "A Fine, Windy Day" (1980), wcielając się w rolę naiwnego dostawcy z chińskiej restauracji, za którą otrzymał nagrodę dla najlepszego nowego aktora podczas Daejong Film Awards.

Na koncie miał również cenione kreacje w filmach: "A Small Ball Shot by a Midget" (1981), "Mandala" (1981), "People in the Slum" (1982), "Whale Hunting" (1984), "Deep Blue Night" (1985), "Our Joyful Young Days" (1987), “Lee Jang-ho’s Baseball Team" (1986), "Chilsu and Mansu" (1988), "White Badge" (1992) czy "Silmido" (2003).

Zdobył szacunek i uznanie widzów

W 2024 roku 10 tytułów z jego udziałem znalazło się wśród 100 najlepszych filmów koreańskich w sondażu przeprowadzonym przez Koreańskie Archiwum Filmowe, co dało mu ex aequo pierwsze miejsce (z aktorem Song Kang-ho) pod względem liczby produkcji wybranych do tej listy. Ahn także aktywnie promował koreański przemysł filmowy, współpracując z licznymi festiwalami.

"Jako osoba, Ahn był znany ze swojej pokory i serdeczności, ale nawet najbliżsi mu ludzie podziwiali jego surową, moralną uczciwość. Był gwiazdą, której publiczność ufała i z którą czuła osobistą więź - jak z przyjacielem" - napisał krytyk filmowy Huh Moon-young w książce “100 Years, 100 Scenes of Korean Cinema" wydanej w 2019 roku.

Ahn Sung-ki: przyczyna śmierci. Zmarł w wieku 74 lat

Według informacji przekazanych przez agencję Artist Company aktor zasłabł w swoim domu 30 grudnia 2025 roku po tym, jak zakrztusił się podczas jedzenia. Został przewieziony do szpitala Soon Chun Hyang University Hospital w dzielnicy Yongsan w centrum Seulu, gdzie podjęto próbę reanimacji, ale ostatecznie nie udało się go uratować.

Ahn od kilku lat zmagał się również z nowotworem krwi; jego choroba została upubliczniona w 2022 roku, kiedy pojawił się na specjalnej retrospektywie upamiętniającej reżysera Bae Chang-ho. Widziano go tam w peruce zakrywającej utratę włosów, z opuchniętą twarzą i problemami z koordynacją.

Po raz ostatni na wielkim ekranie można było zobaczyć go w filmie "Noryang: Deadly Sea" z 2023 roku, który został nakręcony już w trakcie jego choroby.