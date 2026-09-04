Śmierć Tony'ego Gatlifa to ogromny cios dla kina europejskiego. Reżyser przy każdym projekcie stawiał na autentyczność, nie unikał poruszania trudnych tematów i z wielką wrażliwością prezentował cygańską kulturę. Jego pracę doceniano na międzynarodowych festiwalach, a dzięki licznym nagrodom na stałe zapisał się w historii kina.

Tony Gatlif nie żyje. Przez lata prezentował światu romską kulturę

Reżyser Tony Gatlif urodził się jako Michel Boualem Dahmani 10 września 1948 roku w Algierze. Jego ojciec pochodził z Kabylu, natomiast matka miała korzenie andaluzyjskie i romskie.

Artysta od dzieciństwa musiał zmagać się z wieloma trudnościami - dorastał w slumsach na przedmieściach stolicy Algierii. Do Francji wyjechał w wieku 14 lat. Po pełnych niepewności początkach na jego drodze stanął znany wówczas Michel Simon. Aktor napisał mu list polecający, dzięki któremu nastolatek został przyjęty do szkoły teatralnej w Germain-en-Laye pod Paryżem.

Choć początkowo sądził, że zostanie aktorem, po czasie odkrył, że jego prawdziwym powołaniem jest reżyseria. W 1975 roku premierę miał jego debiutancki film "La tête en Ruines", a niedługo później rozpoczął realizację cyklu poświęconego kulturze romskiej, dzięki czemu miał okazję zgłębiać wiedzę na temat swoich korzeni.

Świat usłyszał o jego dorobku w 1992 roku za sprawą dokumentu o muzyce Romów, "Latcho Drom", który zdobył nagrodę na Festiwalu w Cannes. Następnie nakręcił jeden ze swoich najbardziej znanych filmów, "Gadjo Dilo", z Romainem Durisem w roli Francuza, który wyrusza na poszukiwania romskiego piosenkarza, którego głos usłyszał na kasetach nagranych przez swojego zmarłego ojca. Film miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Locarno w 1997 roku, gdzie zdobył Srebrnego Lamparta. W 2004 roku Gatlif zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes za autobiograficzny dramat "Exils", przy którym ponownie współpracował z Durisem. Ostatnie dzieło reżysera, zatytułowane "Ange", trafiło do kin w 2025 roku.