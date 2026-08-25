Nie żyje legenda kina akcji. James Lew miał 73 lata

O odejściu Lew poinformowała jego żona w mediach społecznościowych. "Kochanie, wyobrażam sobie ciebie, jak spacerujesz po plaży z Dudleyem, ćwiczysz z Bruce'em Lee i w końcu przytulasz swojego ojca" - czytamy w jej wpisie. Nie podała przyczyny jego śmierci.

Kariera Jamesa Lew

Aktor przyszedł na świat 6 września 1952 roku w Escalon w stanie Kalifornia, a dorastał i mieszkał w Los Angeles. Jako nastolatek zainteresował się sztukami walki. Trenował między innymi kung fu, tae kwon do, jeet kune do, hapkido i boks.

Lew debiutował przed kamerą w serialu "Kung Fu" z 1974 roku, w którym zagrał małą rolę i brał udział w scenach kaskaderskich. Dwa lata później John Cassavetes obsadził go w swoim "Zabójstwie chińskiego maklera".

Najbardziej znane filmy i seriale Jamesa Lew

W następnych latach Lew pracował między innymi z Johnem Carpenterem. Koordynował pracę kaskaderów w "Wielkiej drace w chińskiej dzielnicy" oraz wystąpił w "Oni żyją" i "Ucieczce z Los Angeles". Jednym z jego najbardziej pamiętnych filmów była parodia "Hot Shots 2". Wystąpił tam w scenie kuriozalnej walki razem z Charliem Sheenem.

W czasie swej kariery zagrał w "Najlepszych z najlepszych", "Strażniku czasu", "Zabójczej broni 4", serii "Godziny szczytu", "Traffic", "Jajach Tropikach" i "Star Treku". Na małym ekranie mogliśmy go zobaczyć w "Drużynie A", "Napisała: Morderstwo", "Buffy - Postrachu wampirów", "Strażniku Teksasu" i "Westworld".

Lew był także laureatem nagrody Emmy za koordynację kaskaderów w serialu "Luke Cage".