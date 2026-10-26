Nie żyje Eric Bauza. Kultowy aktor dubbingowy miał 46 lat

Eric Bauza był cenionym kanadyjskim aktorem głosowym, przez lata związanym z wytwórnią Warner Bros. Animation. Artysta zmagał się z nadciśnieniem, które przyczyniło się do jego śmierci. Ciało aktora znaleziono w niedzielę w jego domu.

"Eric Bauza, wyróżniony nagrodą Emmy głos kultowych postaci z serii Looney Tunes, takich jak Królik Bugs i Kaczor Daffy, a także dziesiątek innych uwielbianych postaci z kreskówek, niespodziewanie zmarł" - przekazała w mediach społecznościowych jego rodzina. O szczegółach jego śmierci bliscy aktora poinformują wkrótce.

Bauza był jednym z najbardziej cenionych aktorów dubbingowych w Hollywood. Przez 15 lat był związany z wytwórnią Warner Bros. Animation i miał na swoim koncie ponad 400 występów w kultowych kreskówkach i filmach animowanych. Użyczył głosu uwielbianym postaciom, m.in. Królikowi Bugsowi, Porky'emu, Strusiowi Pędziwiatrowi czy Tweety'emu.

Użyczał głosu uwielbianym postaciom. "Wywoływał radość"

"Eric Bauza był wyjątkowym aktorem dubbingowym, który wywoływał radość i śmiech na twarzach milionów ludzi na całym świecie" - napisał w oświadczeniu dla Variety szef Warner Bros Television Group Channing Dungey.

Kanadyjczyk był pięciokrotnie nominowany do nagrody Emmy. Łącznie zdobył trzy statuetki Children's & Family Emmy Awards. W ostatnim czasie pracował nad dwiema nowymi produkcjami: "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical" oraz " The Dragon Masters". Aktor ma na koncie role w kultowych tytułach, takich jak "The Looney Tunes Show", "Przygody Kota w butach", "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" czy "Woody Woodpecker".