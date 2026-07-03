O śmierci Kjella Nilssona poinformowała w internetowym wpisie jego najbliższa rodzina. Mężczyzna zmarł 2 lipca w stanie Queensland w Australii po czteroletniej walce z chorobą nerek.

"Dni poprzedzające jego śmierć były wypełnione radością, wdzięcznością, spokojem i akceptacją. Zrobił to po swojemu" - czytamy w oświadczeniu.

Nie żyje Kjell Nilsson. Zagrał Humungusa w "Mad Max 2"

Kjell Nilsson urodził się w 1949 roku w Göteborgu w Szwecji. W latach 80. przeprowadził się do Australii, gdzie jako sztangista strenował sportowców przygotowujących się do igrzysk olimpijskich.

W 1981 roku wcielił się w postać Humungusa w filmie "Mad Max 2 - Wojownik szos", kontynuacji hitu z Melem Gibsonem. Jego bohater przeszedł do historii jako jeden z najbardziej charakterystycznych antagonistów kina postapokaliptycznego.

W późniejszych latach Nilsson wystąpił również w "Filmie o piratach" czy "Man of Letters", po czym udał się na aktorską emeryturę. Wrócił na wielki ekran dopiero po 34 latach w filmie "Howlin' Refrain".

Kjell Nilsson przez cztery lata zmagał się z zaawansowaną chorobą nerek. Na kilka dni przed śmiercią zdecydował się przerwać leczenie.

"To była długa i bolesna podróż, pełna niezliczonych walk, w tym stopniowej utraty władzy nad własnym ciałem. W minioną niedzielę, po długich rozważaniach, Kjell podjął decyzję o odzyskaniu kontroli nad bólem i swoim ciałem, przerywając dializę" - napisali bliscy aktora.

Rodzina Nilssona przekazała również, że aktor do samego końca był wdzięczny za to, co spotkało go w życiu - w tym za szansę wystąpienia w kultowym dziele George'a Millera.