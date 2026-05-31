Nie żyje Kelly Curtis. Jamie Lee Curtis żegna swoją ukochaną siostrę

Nie żyje Kelly Curtis. O jej śmierci poinformowała siostra

"Serdeczne pozdrowienia dla mojej starszej siostry, Kelly Lee Curtis. Odeszła dziś rano. W swoim domu. Na łonie natury. W spokoju" - napisała na swoim Instagramie, 67-letnia amerykańska aktorka, Jamie Lee Curtis.

Kelly Curtis, amerykańska aktorka, producentka filmowa i dokumentalistka zmarła 30 maja 2026 roku w wieku 69 lat w Bellevue w stanie Idaho. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

"Była moją pierwszą przyjaciółką i powierniczką na całe życie. Była olśniewająco piękna i utalentowaną aktorką. Grała w kierki, kolekcjonowała żółwie, kochała rodzinę, przyrodę, muzykę, zakupy w second-handach, podróże, Facebooka i Pokémon Go. Była dumna ze swoich duńskich korzeni i węgierskiego pochodzenia żydowskiego, a także była oddaną amerykańską patriotką" - kontynuowała w poście gwiazda.

"Zostanie zapamiętana za swoją pełną miłości hojność, zdecydowane poglądy, nieskończoną ciekawość, niepowtarzalny styl i świąteczne ciasteczka z pudrem, migdałami i rogalikami, stąd jej imię - Ciocia Ciasteczko" - dowiadujemy się z treści.

Poszła w ślady legendarnych rodziców

Kelly Curtis, siostra nagrodzonej Oscarem Jamie Lee Curtis, również poszła w ślady legendarnych rodziców. Była córką aktorskiej pary: Tony'ego Curtisa (Pół żartem, pół serio", reż. Billy Wilder) i Janet Leigh ("Psychoza", reż. Alfred Hitchcock).

Urodziła się w Santa Monica 17 czerwca 1956 roku, ale szkołę kończyła w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork, uzyskując dyplom z zarządzania w 1972 roku. Gdy studiowała aktorstwo w Lee Strasberg Theater Institute, pracowała jako makler giełdowy.

Kelly Curtis i Jamie Lee Curtis z mamą Janet Leigh

Swój pierwszy występ zaliczyła właśnie u boku rodziców w filmie "Wikingowie" w 1958 roku. Później pojawiła się wraz z siostrą w "Nieoczekiwanej zmianie miejsc" z 1983 roku. W kolejnych latach do jej portfolio dołączyły role w "McCall", "Samotnikach" czy "Star Trek: Stacja kosmiczna". Na dłużej zagościła w kanadyjskim serialu "Gliniarz dżungli", który był emitowany w drugiej połowie lat 90.

W rolach serialowych ponownie pojawiła się na ekranie w "Potyczkach Amy" czy "Hunterze". W latach 2000. do swojego portfolio dołożyła występy w takich produkcjach jak "U progu sławy", "Święta last minute" i "To znowu ty". W dwóch ostatnich znów wystąpiła u boku siostry.

Kelly Curtis znana była także jako dokumentalistka i producentka filmowa. Pierwszy film, który wyreżyserowała, "Marby Jets Are Go" z 2018 roku, opowiadał o wzlotach i upadkach australijskiej drużyny lekkoatletycznej. Drugi, "Curling in Stanley" z 2019 roku, uwiecznił pierwszy w historii turniej curlingowy "Sawtooth Outdoor Bonspiel" w Stanley w stanie Idaho.

"Do zobaczenia później" - zwróciła się Jamie Lee Curtis do siostry na końcu swojego wpisu.

