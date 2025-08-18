Nie żyje Joe Caroff. Twórca logo agenta 007 miał 103 lata

Joe Caroff nie żyje. Tworzył najbardziej znane plakaty w Hollywood

Caroff przez dekady wyznaczał standardy w projektowaniu graficznym dla Hollywood. Jego plakaty promowały takie filmowe klasyki jak "West Side Story", "Noc po ciężkim dniu", "Manhattan", "Ostatnie tango w Paryżu" czy "Ostatnie kuszenie Chrystusa". Współpracował z wieloma reżyserami - od Martina Scorsese, przez Richarda Attenborough, po Woody’ego Allena.

Specjalizował się nie tylko w plakatach. Projektował także sekwencje tytułowe do głośnych produkcji ("O jeden most za daleko", "Śmierć komiwojażera", "Wspomnienia z Brighton Beach"), logotypy dla stacji telewizyjnych (m.in. ABC News i relacji olimpijskich ABC), a także okładki płyt. W 1965 roku założył własną agencję - J. Caroff Associates - która obsługiwała równocześnie nawet kilkanaście projektów filmowych.

Joseph Caroff urodził się 18 sierpnia 1921 roku w Linden w stanie New Jersey. Studiował projektowanie reklam w Pratt Institute w Brooklynie, gdzie był asystentem francuskiego grafika Jeana Carla. Po latach pracy jako freelancer, zbudował zespół projektantów, który tworzył dla największych studiów filmowych. Na emeryturę przeszedł w 2006 roku, w wieku 86 lat, poświęcając się malarstwu.

"Chcę, żeby moje prace miały życie, nie chcę, żeby leżały płasko" - mówił w filmie dokumentalnym "By Design: The Joe Caroff Story" z 2022 roku. Logo agenta 007, jak przyznawał, było dla niego "najlepszą reklamą", bo otworzyło drzwi do setek kolejnych zleceń.

Odszedł 17 sierpnia 2025 roku otoczony rodziną.

