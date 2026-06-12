Nie żyje Janusz Michałowski. Polski aktor był gwiazdą kultowych filmów

Janusz Michałowski: Kariera

Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. Po ukończeniu tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza podjął studia w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, której absolwentem został w 1980 roku.

Pracował w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu. Od 1990 był aktorem Teatru Ateneum w Warszawie, a od 1999 był związany z Teatrem Współczesnym.

Wcześnie rozpoczął współpracę z Teatrem Telewizji. Jego najsłynniejsze role pochodzą z "Mistrza i Małgorzaty" i "Prawdomównego kłamcy" Macieja Wojtyszki, "Ścieżek chwały" Jerzego Antczaka, a także "Płaszcza", "Ścisłego nadzoru" oraz "Ciemności kryją ziemię" Izabelli Cywińskiej, której był mężem.

W kinie zadebiutował pod koniec lat 70. Po udanych kreacjach wuja głównego bohatera w "Zmorach" (1978) Wojciecha Marczewskiego oraz lekarza w "…gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie…" (1978) Andrzeja Trzos-Rastawieckiego otrzymał w końcu główną rolę w "Pałacu" (1980) Wiesława Myśliwskiego, adaptacji powieści Wiesława Myśliwskiego. Wcielił się w chłopa, który w ostatnich dniach II wojny światowej udaje właściciela włości.

"Prawie cały ciężar filmu spoczywa na Januszu Michałowskim, wykonawcy roli Jakuba. Wyrazem oczu i twarzy, gestami i ruchami, postawą musi wciąż akcentować dwoistość swojej roli: to chłopa, to pana. Musi nie tylko zmieniać skórę, przede wszystkim i przez cały czas musi zachować wiarygodność tych obu wcieleń (…). Janusz Michałowski zapisał się wielką rolą" - pisał w swojej recenzji "Pałacu" Aleksander Ledóchowski.

Był gwiazdą kultowych filmów i seriali

W latach 80. Michałowski już częściej pojawiał się przed kamerą. Do historii przeszły jego dwie kreacje u Juliusza Machulskiego. W "Vabanku" (1981) zagrał komisarza Karelickiego, adoratora żony Henryka Kwinty, z kolei w "Seksmisji" brawurowo odnalazł się w roli profesora Kuppelweisera.

Jego inne warte odnotowania role z tego okresu pochodzą z "Nieciekawej historii" (1982) i "Pismaka" (1984) Wojciecha Jerzego Hasa, a także z "Lawy" (1989) Tadeusza Konwickiego, w której zagrał księdza Piotra. Po latach zachwycił w roli policjanta w głośnym "Erratum" (2014) Marka Lechkiego oraz Kortazara w "Kebabie i Horoskopie" (2014).

Michałowski pojawiał się również w serialach. Telewizyjna publiczność zapamiętała go z "Bożej podszewki" Izabeli Cywińskiej, a także "Plebanii" czy "Tancerzy". Ostatnią rolą artysty był policyjny technik "Dziadek" w serialu "Prokurator".