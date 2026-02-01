Nie żyje Janusz Hetman

Nie żyje Janusz Hetman. Współtwórca firmy Lucky Bob był producentem filmów Wojciecha Smarzowskiego ("Weseלe" - z 2021 roku, "Dom dobry", "Pod mocnym aniołem", "Kler") czy "The Palace", "Inland Empire". Był członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Na przestrzeni lat Hetman współpracował również z reżyserami takimi jak Jerzy Skolimowski, David Lynch (przy wspomnianym wyżek "Inland Empire"), Peterem Weir'em. Przez wiele lat był związany z Festiwalem Filmowym "Camerimage". Jak informuje bydgoski oddział wyborcza.pl, producent filmowy zmarł po ciężkiej chorobie.

Janusz Hetman: był producentem filmów Smarzowskiego

O śmierci producenta poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Dzisiaj odszedł Janusz Hetman. Janek był ważną częścią naszego zespołu, studia Lucky Bob, przyjacielem, przewodnikiem po filmowym świecie. Kochał sztukę w każdym wymiarze i aspekcie, kochał ludzi, a nade wszystko, kochał życie, z którego czerpał pełnymi garściami. Odejście Janka to niepowetowana strata dla jego rodziny, dla nas - przyjaciół i współpracowników, dla polskiej kultury, a w szczególności polskiego filmu" - napisano na oficjalnej stronie studia Lucky Bob na Facebooku.

Janusz Hetman: od zawsze związany z Bydgoszczą

"Przez wiele związany, jako dyrektor i wiceprezes Fundacji Tumult, z Festiwalem Filmowym "Camerimage" (...) Bydgoszczanin od urodzenia, do ostatnich chwil. Na zawsze w naszej pamięci" - czytamy dalej.