Nie żyje Bar Belfer. Miała 37 lat

Nie żyje Bar Belfer. Izraelska aktorka, wokalistka i dziennikarka radiowa miała 37 lat. Była znana z ról w filmach "Kto ze mną pobiegnie" (2006) i "Don't Forget Me" (2017) oraz serialu "The Malevolent Bride" (2023).

Bar Belfer zmarła nagle. Jak podają media, bezpośrednią przyczyną jej przedwczesnej śmierci był ciężki napad padaczkowy, będący powikłaniem po tragicznym wypadku sprzed lat.

Kim była Bar Belfer? Tragiczny wypadek

Bar Belfer zadebiutowała w wieku 17 lat główną rolą w izraelskim filmie "Kto ze mną pobiegnie" ("Mishehu Larutz Ito" / "Someone to Run With"), opartym na bestsellerowej powieści Dawida Grossmana o tym samym tytule. Jej kreacja spotkała się z uznaniem krytyków i przyniosła jej m.in. nominację do prestiżowej nagrody Ophir, przyznawanej przez Izraelską Akademię Filmową (to izraelskie odpowiedniki Oscarów).

Jej kariera rozwijała się obiecująco, ale w marcu 2010 roku, podczas odbywania obowiązkowej służby wojskowej, Bar uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu na autostradzie w Tel Awiwie. Aktorka doznała rozległych obrażeń głowy i zapadła w śpiączkę, w której przebywała przez ponad cztery miesiące. Choć lekarze dawali jej minimalne szanse na przeżycie, Bar wybudziła się ze śpiączki i wróciła do zdrowia.

Po zakończeniu leczenia Bar Belfer ukończyła studia muzyczne w Rimon School of Music, tworzyła własne piosenki i występowała na scenie muzycznej w Tel Awiwie. Równolegle kontynuowała karierę dziennikarską, m.in. w wojskowym radiu Galei Tzahal. Pojawiała się także gościnnie w produkcjach telewizyjnych.

W 2018 roku wyszła za mąż za Shahara Cohena, a w 2023 roku urodziła córkę.